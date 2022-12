Neymar fikk frisør fløyet inn før lekestuen

(Brasil – Sør-Korea 4–1) Neymar (30) kom tilbake fra skade og var strålende da Brasil ble klare for kvartfinale. Før kampen fikk han flydd inn frisør fra Frankrike.

NY FRISYRE: Med ny sveis leverte Neymar storspill i returen etter skaden.

Neymar ble i returen etter skaden i åpningskampen mot Serbia ble Neymar kåret til banens beste mot Sør-Korea.

– Brasils nummer 10 ga rytmen som manglet på landslagets midtbane. Han løp, driblet, tok en straffe, tok hjørnespark og var i alle deler av banen for å sette mer farge på den brasilianske prestasjonen, skriver den brasilianske journalisten Diogo Dantas i Globo.

Det var ikke bare på banen Neymar tilførte mer farge. Før åttedelsfinalen mot Sør-Korea fikk PSG-spilleren fløyet inn den brasilianske frisøren hans, som også bor i Paris.

Nariko, som frisøren kaller seg, bleket håret til Neymar helt blondt.

GRUPPESPILLET: Slik så Neymar ut på håret i gruppespillskampen mot Serbia.

– «Den store» med nytt utseende før kampen, gi alt bror. Måtte gud velsigne deg og landslaget vårt, skrev Nariko på Instagram på søndag.

Neymar har i en video med Red Bull fra 2016 fortalt om hans overtro. Ritualene før kamp innebærer blant annet å alltid ringe hans far, be til gud og at han legger ut et bilde på sosiale medier.

STRAFFESCORING: Akkurat som på mandag scoret Neymar på straffespark da Brasil og Sør-Korea møttes i juni.

Valget av frisyre er nok derfor ikke helt tilfeldig. I en privatlandskamp mot Sør-Korea i sommer vant nemlig Brasil 5–1, og Neymar scoret to mål. Den gangen hadde han helt lik sveis som i mandagens seier.

På fredag venter Kroatia i kvartfinalen. Sist Brasil møtte Kroatia vant de 2–0 i 2018. Den gangen scoret også den brasilianske stjernen, så da spørs det om han igjen må sette seg i frisørstolen til Nariko, for da så han sånn ut: