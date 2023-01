Scoret to etter bråket rundt pikant supportersang

(Leeds – Cardiff 5−2) Leeds' italienske unggutt Wilfried Gnonto (19) har ufrivillig blitt midtpunktet i en pikant supportersang. Onsdag lot han føttene snakke.

FEIRET SLIK: Wilfried Gnonto etter å ha sendt Leeds i ledelsen hjemme på Elland Road mot Cardiff City.

Gnontos to vakre scoringer i cupoppgjøret mot Cardiff onsdag kveld ga en mer ønsket form for oppmerksomhet enn hva 19-åringen har måtte tåle den siste tiden.

Han vartet opp med to perlemål, og særlig det første var et skikkelig drømmetreff:

Gnonto har blitt en favoritt hos Leeds-fansen. 4. januar scoret italieneren sitt første mål for Yorkshire-klubben, og fansen svarte med å lage en noe spesiell hyllest av en sangtekst.

Til rytmen av Los Bobos hit «La Bamba» synger fansen først at «Willy Gnonto, Willy Gnonto, han spiser spagetti», og deretter at «han drikker Moretti». Så langt en ganske uskyldig, om enn litt generisk beskrivelse av italieneren. Sangens tredje storfelinje, derimot, har fått Leeds-ledelsen til å steile.

Den omtaler nemlig spillerens edle deler.

Leeds-manager Jesse Marsch rykket til slutt ut og ba fansen om å endre sangteksten.

– Det går an å være mer respektfull, og respektfull mot Willy, sa Marsch til Daily Mail etter Leeds’ møte med Aston Villa for en uke siden.

– Fansen vår er super, de viser lidenskap og vil at laget skal ha suksess. Jeg elsker at de elsker Willy, men det går an å modifisere det til å være lidenskapelig, men respektfullt, skrev klubben deretter i en uttalelse på Twitter.

Det skal ha blitt en enighet om å bytte ut strofelinjen med «Han spiller for United», men i kampene som ble spilt etterpå ble det tydelig at originalversjonen har fått mer fotfeste enn som så.

Da sang fansen nok en gang om 19-åringens edle deler.

Gnonto selv ser imidlertid ikke ut til å la seg påvirke negativt, i alle fall ikke sportslig. Han var svært god da Cardiff ble nedsablet 5–2 i FA-cupen onsdag kveld, der han altså bidro med to mål.

Gnonto har åtte landskamper for Italia, og 14. juni i år scoret han sitt første landslagsmål mot Tyskland. Da ble han den yngste målscoreren i Italias historie, 18 år og 222 dager gammel. Etter det meldte han overgang fra Zürich til Leeds og Premier League.