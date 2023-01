Kilde etter utfor-drama: – Det var nær døden-opplevelse

Aleksander Aamodt Kilde (30) fikk et slag og var ute og fløy, men landet utrolig nok på benene. Han forteller om en brutal følelse underveis.

Like etter Kildes dramatiske tur ned, så kjørte Adrian Smiseth Sejersted inn til foreløpig 3. plass, delt med Dominik Paris. Men så kom Jared Goldberg og skjøv dem ned til 4. plass med fire hundredeler.

– Det er ikke første gang man får en i fleisen, sier en skuffet Sejersted til NRK.

Det ble virkelig dramatisk da Kilde kjørte ned Kitzbühel med startnummer 14. Han lå litt bak fra start, men tok innpå. Men så var det bare så vidt han klarte å stå på benene. Han fikk et løft, fløy litt og så sikkerhetsnettet komme nærmere.

– Jeg kommer litt guffent i gang. Skiene går litt fra meg, er ikke under meg helt som jeg ønsker. Så går jeg veldig langt i skråkjøringen, jeg kommer litt bakpå var nær døden-opplevelse. Jeg så nettet komme. Det var et øyeblikk jeg tenkte nå går jeg i nettet, men jeg hadde centimeterne på min side. Det gikk greit, sier Kilde til NRK og legger til:

– Denne sporten har mye risiko i seg.

Kilde legger til at nær døden-opplevelsen ikke var en kul følelse.

– Det er nesten så han tryner der, så jeg tror vi skal være ganske happy, sier Aksel Lund Svindal til NRK.

Lund Svindal er på plass i bakken og ser rennet.

I ØSTERRIKE: Aksel Lund Svindal. Her tidligere i år.

– Det er rått kjørt helt til slutten der, han kjempet om seieren. En råtass, sier Lund Svindal til NRK.

Kilde er likevel nummer seks i mål så langt. 0,97 sekunder bak Vincent Kriechmayr som fortsatt leder.

Etter rennet hyllet Aksel Lund Svindal sin tidligere lagkamerat.

– Han er i helt vill form. Han er best i verden. Men kanskje litt mer anspent i dag. Det er mye som skjer i Kitzbühel og med ulykken i går, sier Lund Svindal til NRK og legger til at det er bra for alle som er glade i Kilde at han kom seg ned.

LYKTES IKKE: Marco Odermatt fikk i likhet med Aleksander Aamodt Kilde et løft, og fikk rennet ødelagt fredag. Men han kom til mål.

En av de andre store favorittene, Marco Odermatt, fikk også et slag og ble kastet inn i et løft og fikk den ene skien høyt som i en saks, og kjørte litt på en ski. Utrolig at han klarte å komme seg videre. Men løpet ble ødelagt, og han var i mål langt bak Travis Gangong som ledet da.

Kilde ga sin rapport etter rennet til Adrian Smiseth Sejersted som sto på toppen. Og noe funket virkelig, for Sejersted kjørte inn til tredje beste tid. Bare 0,39 sekunder bak Kriechmayr.

– Fantastisk. Fy fader, rått, Adrian. Han treffer på nøkkelpunktene. Han kjører taktisk smart. Jeg har ventet på denne dagen. Adrian har vist fart i mange år som holder til pallen, sier Kilde til NRK.

AAmodt Kilde fikk et lite brudd i hånden i den siste treningsomgangen torsdag, men hånden ble teipet før start.

– Den er grei, litt sår. Den er kjørbar. Det går helt sikkert fint, sa Kilde til NRK før start.

KJØRTE MED BRUDD: Aleksander Aamodt Kilde kjørte fredagens utfor i Kitzbühel med brudd i hånden. Her etter treningsomgangen torsdag.

Aleksander Amodt Kilde har hatt en eventyrlig sesong så langt. Han hadde seks seire i verdenscupen foran fredagens løp, fire i utfor og to i Super G.

Denne sesongen har 30-åringen fra Bærum stått øverst etter utforrennene i Lake Louise, Beaver Creek, Val Gardena og Wengen.

Kilde vant utfor Kitzbühel i fjor. Han nærmer seg Aksel Lund Svindal i antall utforseire. Svindal har 14, Kilde har ti. Det er ny mulighet lørdag.

Niels Hintermann fra Sveits er nummer to så langt bak Vincent Kriechmayr, med Jared Goldberg på 3. plass. Dominik Paris og Sejersted er på delt 4. plass. Travis Gangong er nå nummer seks.