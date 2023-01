Russiske flagg bannlyst fra Australian Open

Mandag kunne man se russiske flagg blant publikum i Melbourne Park der Australian Open foregår. Det er nå forbudt.

BANNLYST: I mandagens kamp mellom russiske Andrej Rubljov og østerrikske Dominic Thiem kunne man se russiske flagg på tribunen.

Forbudet kommer etter at Ukrainas ambassadør krevde handling da et russisk flagg ble observert den første dagen. Det var under en kamp mellom ukrainske Kateryna Baindl og russiske Kamilla Rekhimova.

Det australske tennisforbundet (TA) opplyste selv om forbudet tirsdag. Forbudet gjelder på hele området der turneringen foregår. Det var Ukrainas ambassadør i Australia og New Zealand Vasyl Myrosjnytjenko som ba om forbudet via sin Twitter-konto.

Siden invasjonen av Ukraina i februar i fjor har tennisspillere fra Russland og Belarus deltatt i turneringer under nøytralt flagg. Det samme gjelder i Australian Open.

Under Wimbledon-turneringen i fjor ble spillere fra Russland og Belarus utelukket. Det førte til at turneringen ble fratatt rankingpoeng, og spillernes prestasjoner hadde ikke innvirkning på verdensrankingen.