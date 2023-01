Østberg bannet inni seg – NM-distanser avlyst etter sprengkulde

GJØVIK (VG) Ingvild Flugstad Østberg (32) skulle både revansjere seg fra gårsdagen og ikke minst vise for alle at hun var verdig en plass på VM-laget til 15 kilometer med skibytte. Men sprengkulden stoppet den drømmen.

TOK SEG TID TIL FANSEN: Ingvild Flugstad Østberg møtte på kjentfolk mellom skiløypene og landslagets smøretrailer på Vind idrettsplass på Gjøvik lørdag.

– Jeg kom kjapt ut fra doen her faktisk og så så jeg det på stemningen. Og folk sa «har du hørt at det er avlyst?». Jeg tenkte «f-ordet» (banneord). Jeg gjorde jo det. Det er kjedelig, sier Østberg til VG mens hun er omkranset av en håndfull lokale fans et steinkast unna skiløypene.

Hun fortsetter:

– Men du kan ikke si noe annet enn at det er riktig, heller. Er det under 20 minus så er det riktig avgjørelse. Det er helsen til utøverne du må tenke på. Da er det for kaldt rett og slett.

MÅ HJEM OG TRENE I STEDET: Ingvild Flugstad Østberg, her like ved langrennsstadion på Gjøvik lørdag morgen.

Sprengkulde

For lørdag morgen kom beskjeden fra NM-arrangøren. Det er rett og slett for kaldt å arrangere skirenn på Gjøvik. I dag skulle det bli gått 15 og 30 kilometer med skibytte for damene og herrene.

Men da den siste målingen ble foretatt i 11:00-tiden viste gradestokken enkelte steder i løypen 23,1 minusgrader. Det er langt under den tillatte grensen på 18 minusgrader.

Både Østberg, Helene Marie Fossesholm, Marte Skaanes og landslagstrener Sjur Ole Svarstad er klar over at det kan ligge en stor sportslig konsekvens i avlysningen.

DISKUTERTE: Ingvild Flugstad Østberg, Helene Marie Fossesholm og landslagstrener Sjur Ole Svarstad, her utenfor landslagets smøretrailer på Vind idrettsplass på Gjøvik.

For 15 og 30 kilometer med skibytte er en VM-øvelse. Og rennet på Gjøvik lørdag var den eneste anledningen til å teste utøverne opp mot hverandre før årets store begivenhet i Planica i februar.

– En ting er at dette er kjedelig for oss. Men det er jo enda kjedeligere for trenerne. Det er jo kjempevanskelig for dem å ta ut lag på denne øvelsen når du ikke får gått et sånt renn, sier Østberg.

Landslagsløper Marte Skaanes er blant dem som lider sportslig av en slik avlysning. Hun har brukt lang tid på å kjempe seg tilbake fra coronasykdom hun fikk påvist i november 2022.

Trønderen har nesten ikke gått skirenn gjennom vinteren.

26-åringen forteller til VG at hun virkelig hadde hatt godt av å få dette skirennet i banken og forsøkt å vise seg frem fra en bedre side enn 12. plassen på distansen fredag.

– Jeg er redd VM-sjansene mine røk helt i dag.

– Og hvordan er den følelsen?

– Jeg har hatt noen måneder på å være forberedt på det. Men det er kjedelig når det skjer på bakgrunn av et skirenn du ikke får gått. Det er nok av skirenn jeg ikke har fått gå i år, sier Skaanes, som understreker at det er bra at hun slipper å presse kroppen i slike temperaturer.

– Håpløst

Helene Marie Fossesholm forstår godt at rennet er avlyst.

– Men det er stusslig.

– Det er en mindre sjanse til å få vist seg frem før VM...?

– Det får jeg ikke gjort noe med. Nå blir det forhåpentligvis verdenscup i Frankrike til uken. Så er det fortsatt mulighet til å slå seg inn på 10 kilometer fristil i VM.

– Har du gitt opp 15 kilometer med skibytte i VM?

– Man må aldri gi opp, men får jeg ikke vist meg frem på noe annet enn i fristil, så er det håpløst, ja, sier Fossesholm.