Vurderer Qatar-boikott: – Flere som er misfornøyde

Anders Mol og Christian Sørum allerede spilt to sandvolleyball-turneringer Qatar i år. Nå åpner OL-gullvinnerne for å boikotte turneringer i landet.

DOHA-DUO: Anders Mol og Christian Sørum har spilt to ganger i Qatar i 2023 - uten den helt store entusiasmen for arrangørlandet.

– Vi må finne ut om vi har støtte og hva vi kan gjøre med tanke på en boikott til neste år eller for å stå opp for oss selv. For det er ingen tvil om at det er flere som er misfornøyde og det er flere som har lyst til å boikotte, sier duoen til NRK.

Mol forklarer at det skjer ting i kulissene, men at det er en stor kamp å ta med det internasjonale volleyballforbundet (FIVB). Nordmennene har meldt seg inn i utøverforeningen (IBVPA), men er avhengig av at flere utøvere engasjerer seg.

– Det blir ingen boikott om vi ikke står sammen, sier Sørum.

Mol og Sørum har sett en utvikling i Qatar. Det er blant annet blitt tillatt med kvinneturneringer.