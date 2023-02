Russisk TV-kjendis til angrep på norsk kritikk: – Gigantisk hykleri

Den kjente TV-kommentatoren Dmitrij Gubernijev bruker Vipers russiske stjerne Anna Vjakhireva som eksempel når han gyver løs på det han mener er dobbeltmoral i norsk idrett.

RUSSISK STJERNE: Vipers Anna Vyakhireva (til venstre) i kamp med Odenses Rikke Iversen under et Champions League-møte i januar.

To meter høye Gubernijev var i mars 2022 programleder i Putins propagandashow for å markere åtteårsdagen for at Russland tok det ukrainske området Krim. Han har i mange år har vært profilert som kommentator for både skiskyting og langrenn på russisk TV.

Nå er han blant dem som kritiserer norske idrettsutøvere som ikke vil ha russere tilbake i internasjonal idrett. De siste dagene har norske skiskytterprofiler blitt kraftig kritisert i Russland. Den tidligere skiskytteren Anfisa Reztsova har kalt nordmennene for «ekle kakerlakker».

Gubernijev trekker også inn at den russiske OL-vinneren i håndball, Anna Vjakhireva, som spiller for Vipers Kristiansand.

– Hvorfor motsetter de seg ikke at Anna Vjakhireva spiller for det norske laget? Det er et gigantisk hykleri, mener han om at norske stemmer ikke vil ha med russere, men tillater en russisk stjerne på sitt beste lag på kvinnesiden.

– Hvis noen sier noe om Vyakhireva, vil de få kjeft med en gang, fordi håndball for kvinner i Norge er stort, og laget hennes må vinne det nasjonale mesterskapet og Champions League, sier han.

STOR RUSSER: Dmitrij Gubernijev intervjuer Tora Berger i Östersund i 2011.

TV-personligheten sier at han «er veldig glad i Vjakhireva, vi må hylle de som inviterte henne til Norge». Guberniev sammenligner Vjakhireva som håndballspiller med posisjonen Aleksandr Ovetsjkin har i ishockey. Russeren spiller for Washington Capitals i NHL og har i en årrekke vært regnet som en av verdens beste spillere.

– Absurd, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til VG om kritikken.

– Det er vanskelig å svare på det russere sier i Russland. Jeg synes det er to forskjellige ting å representere Russland som er i krig i Europa og representere et klubblag. EU godkjenner at russere jobber i utlandet, sier Gjekstad.

Norges beste håndballklubb hentet sist sommer den russiske OL-vinneren til Sørlandet etter en stor prosess.

– Vipers har gjort en riktig vurdering. Hun er kun en spiller på et norsk klubblag, sa Berit Lindeman, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité til VG. Lindeman var samtidig klar på at det vil bli problematisk om Anna Vjakhireva skulle spille for det russiske landslaget.

RUSSER I NORSK IDRETT: Anna Vjakireva.

Ole Gustav Gjekstad opplyser at Vjakhireva har takket nei til en samling med Russland i begynnelsen av mars.

– Hun velger å gjøre noe annet. Vi har ikke gått veldig dypt inn i den samtalen, men hun har bestemt at hun ikke skal på landslagssamling, bekrefter Gjekstad.

– Situasjonen blir helt annerledes om hun representer Russland, medgir han.

Anna Vjakhireva har hatt suksess som Nora Mørks erstatter i Vipers. Klubben er klar for kvartfinalen i Champions League og Vjakhireva har signert for ytterligere en sesong i Norge.

Ole Gustav Gjekstad sier Vipers ikke har opplevd noen problemer med å ha en russer på laget.

– Det vi ikke gjort. Det har vært veldig, veldig stille. Anna representerer ikke Russland. Hun representerer Vipers, mener treneren.

De norske skiskytternes uttalelser har også tirsdag vært en stor sak i russiske media - men de har samtidig fått «konkurranse» fra Paris’ borgermester Anna Hidalgo, som har ombestemt seg og likevel mener at det vil være «uanstendig» om russiske utøvere skulle få delta i OL i hennes by neste år.

FÅR KRITIKK: Anne Hidalgo.

Kommentarene fra russisk hold er mange:

– En gal kvinne som ikke har noe med sport og den olympiske bevegelsen å gjøre, sier den kjente politikeren Dmitrij Svisjtsjov ifølge Sport Ekspress om Paris-borgermesteren.

– Russofobi, kaller en annen kjent politiker, den tidligere skøytestjernen, Svetlana Zjurova uttalelsene til Paris-borgermesteren, gjengitt av sport24.ru

– Dere kan melde fra meg at borgermesteren i Paris bør oppsøke psykiater, sier den særdeles frittalende skiskytterlegenden Aleksandr Tikhonov til sport24.ru