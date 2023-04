Norge knust av Spania: – En skuffende kamp

Etter flere lovende kamper mot sterk motstand tok Hege Riises kvinnelandslag et steg i feil retning i nest siste kamp før uttak av VM-troppen. Spania vant 4-2.

Ada Hegerberg scoret i sitt landslagscomeback, men måtte se Spania dominere landskampen på Ibiza og vinne klart.

Spania mangler de fleste av sine Barcelona-spillere etter at 15 av landets beste kvinner er ute av landslaget som følge av en konflikt med fotballforbundet, men den tidligere Barcelona-stjernen Jenni Hermoso (32) og denne sesongens stjerneskudd Salma Paralluelo (19) scoret to ganger hver mot et norsk lag som falt tilbake til gamle synder defensivt.

– Jeg er ikke noe redd for at dette er noe som vil skje ofte. Vi ser at når vi er på plass og gjør det vi skal, greier vi å stå imot, men så fort vi sprekker opp og gjør andre ting så kommer de på oss. Vi tar med oss dette og skal jobbe hardt videre, sa landslagssjef Hege Riise til NRK.

Norge har tatt store steg defensivt under Riises ledelse det siste drøye halvåret, og tettet godt igjen mot flere av verdens beste landslag, men torsdag slapp laget til sjanser og mål både på stygge personlige feil og på dårlig kollektivt forsvarsspill.

– Vi hadde håpet på noe mer og at vi fremsto litt bedre. Vi var litt på hælene og vant få første- og andreballer. Det var litt skuffende, sa Riise.

– Vi er ikke langt unna, men i dag var vi kneppet ned fra der vi har vært de foregående kampene.

Ada Hegerberg scoret i sitt etterlengtede landslagscomeback vel sju måneder etter at hun ble langtidsskadd i Riises debutkamp som landslagssjef, men det var bare et lite lysglimt på en skuffende kveld for det norske laget som også må vente på Caroline Graham Hansens comeback på grunn av en kjenning i kneet.

– Det er veldig artig å være tilbake for Norge igjen, og så er det en tøff kamp og et tøft resultat. Vi får med oss to mål, som er bra for oss, men vi sitter igjen med veldig mye som vi må jobbe med for at vi skal være forberedt til VM, sa Hegerberg til NRK.

Cesilie Andreassen scoret også da hun fikk landslagsdebuten som innbytter mot slutten.

Ingrid Syrstad Engen i duell med Irene Guerrero under landskampen mot Spania på Ibiza.

Trøbbel

Norge fikk problemer fra start mot et spansk lag som presset høyt og aggressivt. Norske balltap på egen halvdel førte til flere farlige situasjoner, og etter et drøyt kvarter kom det første baklengsmålet.

Høyreback Sheila García gjenvant ballen fra Emilie Haavi rett utenfor Norges straffefelt, spilte vegg med Hermoso og rykket forbi Maren Mjelde. Så spilte hun inn til Hermoso, som kunne score i tomt mål.

Det var en veldig fortjent ledelse, men Norge slo tilbake og scoret på sin første sjanse. I det 20. minutt vant Guro Reiten ballen fra Irene Guerrero noen meter inn på spansk halvdel. Hun satte fart nedover venstresiden og spilte i rett øyeblikk inn til Hegerberg, som var ett skritt foran midtstopper Ivana Andrés og scoret sitt 43. landslagsmål. Det gjorde hun i sin 75. landskamp, 216 dager etter at hun ble skadd i bortekampen mot Belgia der Norge sikret VM-billett.

Gleden over utligningen skulle vare bare halvannet minutt før Spania ledet igjen. I den situasjonen ble det norske forsvaret utspilt. Paralluelo kom fram på venstresiden og slo over til Eva Navarro på motsatt side. Hun slo direkte inn i midten igjen, og der scoret Hermoso fra kort hold.

Hege Riise fikk se sitt norske landslag ta et steg i feil retning i nest siste kamp før hun tar ut VM-troppen og reiser til New Zealand.

Nye feil

Hegerberg spilte som bestemt på forhånd bare en omgang og ble erstattet av Elisabeth Terland ved pause. Håpet om å gi Spania kamp om seieren ble raskt knust da Paralluelo scoret to ganger med to minutters mellomrom, begge etter norske feil.

Først gikk Mathilde Harviken og Tuva Hansen i duell med hverandre om et spansk oppspill. Alba Redondo fikk ballen og spilte fram Paralluelo, som løp fra Harviken og scoret alene med keeper.

To minutter senere feilet Aurora Mikalsen i feltet på et innlegg fra Olga Carmona. Navarro nikket ut til Paralluelo, som scoret enkelt. Med 4-1 var kampen avgjort.

Innbytter Cesilie Andreassen nikket inn et trøstemål på innlegg fra Amalie Eikeland i det 86. minutt, ti minutter etter at hun kom inn for Reiten til sin debut.

Spania er en sannsynlig motstander for Norge i VMs åttedelsfinale dersom begge lag gjør som forventet og går videre fra sine grupper. Om Norge skal ha en sjanse til ytterligere avansement, må laget forbedre seg klart fra det vi så torsdag.

Tirsdag venter Sverige i Göteborg, og da ligger det an til vel så tøff motstand.