Dahl med X Games-bronse i Aspen: – Helt sinnssykt rått

Ferdinand Dahl (24) tok bronsen i Slopestyle i Aspen. Birk Ruud (22) var frustrert over forholdene og måtte nøye seg med 5. plass.

Oppdateres!

Ferdinand Dahl imponerte stort i Aspen USA med bronse. Det er Dahls første medalje i X Games.

– Det var helt sinnssykt rått. For en følelse jeg har nå, sier Dahl til VG.

Dahl falt i det første runet, men revansjerte seg med et veldig godt andre-run.

– Jeg pleier aldri å lande første run, vi har en intern spøk på at det er andre run som gjelder, sier Dahl.

BRONSE: Ferdinand Dahl etter lørdagens bronse i slopestyle.

– Jeg unner Ferdinand det så mye, sier Birk Ruud til VG.

Ruud var en av favorittene, men måtte nøye seg med 5. plass i konkurransen.

– Jeg sitter igjen med en følelse der jeg er litt «bummed», sier Ruud.

Voldsomt snøvær førte til at mange av de ti utøverne slet med å skape fart i finalen.

– Det er kjipt å føle at man ikke får gjort sitt beste og at forholdene spiller så mye inn.

I det siste og fjerde runet var det nesten ingen som klarte å fullføre runet på grunn av forholdene.

– X Games er et show, for de er det viktig å få gjennomført konkurransen, sier Ruud.

– Burde arrangøren utsatt rennet?

– Hadde det vært et verdenscuprenn så hadde det kanskje skjedd, men i X Games følger de TV-planen, sånn er det bare, svarer han.

Colby Stevenson vant og Mac Forehand tok annenplassen.

I slopestyle kjører de så mange runs de rekker på 42 minutter. Det beste runet er tellende. De rakk å kjøre fire run hver.

Ruud har ikke deltatt i Aspen siden han tok sølv i Big Air-konkurransen i 2020.

I 2021 måtte han stå over grunnet en positiv koronatest ble han smittet av coronaviruset. Året etter valgte han å stå over i frykt for å få corona like før OL. I Beijing endte han opp med å ta OL-gull i Big Air.

Ruud skal som eneste nordmann kjøre Big Air på ski på mandag.

– Sjansene mine er bra. Jeg er ekstra sulten nå, avslutter Ruud.