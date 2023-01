Dahl med X Games-bronse i Aspen

Ferdinand Dahl (24) tok bronsen i Slopestyle i Aspen. Birk Ruud (22) måtte nøye seg med 5. plass.

BIRK RUUD: Her fra da han tok OL-gull i Big Air i Beijing i 2022.

Ferdinand Dahl imponerte stort i Aspen USA med bronse. Det er Dahls første i X Games. Han har en 2.-plass fra slopestylekonkurransen i Silvaplana som karrierebeste i verdenscupen.

Det er 10 deltagere i finalen i slopestyle. Birk Ruud var en av favorittene, men måtte nøye seg med 5. plass i konkurransen.

Colby Stevenson vant og Mac Forehand tok annenplassen.

I slopestyle kjører de så mange runs de rekker på 42 minutter. Det beste runet er tellende. De rakk å kjøre fire run hver.

Ruud har ikke deltatt i Aspen siden han tok sølv i Big Air-konkurransen i 2020.

I 2021 måtte han stå over grunnet en positiv koronatest ble han smittet av koronaviruset. Året etter valgte han å stå over i frykt for å få korona like før OL. I Beijing endte han opp med å ta OL-gull i Big Air.