Conte røper Kane-sykdom: – Spilte med feber

Tottenhams Harry Kane ignorerte sykdom og tangerte klubblegenden Jimmy Greaves. Han ble hyllet av manager Antonio Conte etter seieren over Fulham.

NTB, VG

Kampens eneste mål i Tottenhams 1-0-seier mandag sørget for at Kane tangerte klubbrekorden til avdøde Greaves med 266 mål. Den rekorden har stått siden 1970.

– Jeg har hatt en tøff natt hvor jeg var oppe annenhver time, sa Kane.

– Jeg har tre barn, men jeg har fri i morgen, sa målscoreren.

Tottenham slo tilbake med tre poeng over Fulham etter tap for Arsenal og Manchester City. Manager Antonio Conte var full av lovord om sin målmaskin.

– Jeg vil understreke at Harry spilte med feber. Han var ikke så god, men han ønsket å spille fordi han forsto anledningen. Han forsto at han er et referansepunkt for oss, for meg og de andre spillerne, sa Conte.

(NTB)