Norge vant stafetten i Toblach foran storfavoritten Sverige

I det siste verdenscuprennet før VM i Planica vant Norge stafetten i Toblach på suverent vis.

Det gjorde Norge med Heidi Weng, Anne Kjersti Kalvå, Ingvild Flugstad Østberg og Silje Theodorsen på ankeretappen.

Sistnevnte gikk et meget godt langrenn og knuste tyske Coletta Rydzek en drøy kilometer før målgang.

– Det var et ærefullt oppdrag å få avslutte en sånn her stafett. Det er sånne ting man bare drømmer om. Noe jeg ikke hadde turt å håpe på, sier Theodorsen som knuste konkurrentene og sørget for at Norge vant.

Theodorsen gikk 13,9 sekunder i mål foran Tyskland, men ikke lenge etter slutt har tyskerne blitt disket, ifølge nettsidene til FIS.

Grunnen er at det var en annen løper som gikk en etappe enn det som opprinnelig var registrert.

Det betyr at annenplassen går til Sverige, som egentlig gikk inn som nummer tre i mål: 26,7 sekunder bak.

– Det var tøft mot slutten. Det er synd. Man gir alt, og vet at hvert sekund teller, sier Moa Ilar til svenske Viaplay.

Hun gikk Sveriges tredje etappe og har en del av skylden i at Sverige fikk det tøft i løypene i Toblach.

GOD ETAPPE: Ingvild Flugstad Østberg gikk en god tredje etappe for Norge i Toblach. Bildet er fra Lillehammer tidligere denne sesongen.

Norge sitt andrelag sikret femteplassen – tre minutter og 22 sekunder bak Silje Theodorsen.

Heidi Weng «gjorde det hun skulle» på den første etappen, og etter ti av 30 kilometer dannet det seg en trio i tet med Sverige, Norge og Tyskland.

Men Anne Kjersti Kalvå fikk det tøft andre halvdel av sin klassisk-etappe, og hun måtte veksle med Ingvild Flugstad Østberg 13 sekunder bak ledende Sverige etter 15 kilometer.

Men etter to kilometer var forspranget spist opp, og Norge var raskt tilbake i teten igjen.

En som fikk det langt tøffere på den tredje etappen var Sverige og Moa Ilar – som kunne minne om en «Brink». Da hun var ferdig med sin etappe vekslet hun over halvminuttet bak Norge og Tyskland.

Jonna Sundling hadde dermed en vrien oppgave sammen med amerikaneren Julia Kern på de siste 7,5 kilometerne.

Den jagende duoen tok inn litt av forspranget, men da det gjensto en kilometer var det over 20 sekunder til Silje Theodorsen som rykket fra tyske Coletta Rydzek.

Lotta og Tiril Udnes Weng sto over dagens stafett. Samme gjorde Frida Karlsson for Sverige.

I studioet til Viaplay før stafetten var Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Der snakket hun om hvordan de siste dagene har vært etter at hun tok til orde for Russland- og Belarus-retur i idretten: