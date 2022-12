Haaland tilbake med scoring – byttet ut med norsk stortalent

(Manchester City – Girona 2–0) Ferien er for alvor over for Erling Braut Haaland (22). I lørdagens treningskamp mot Girona trengte han bare et drøyt kvarter på å score.

forrige

fullskjerm neste DRØMMEDUO: Kevin de Bruyne serverte Erling Braut Haaland til 2–0. 1 av 2 Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

36 dager hadde gått siden sist Haaland spilte en fotballkamp, før han var med fra start i Manchester Citys treningskamp mot Girona lørdag ettermiddag.

Der fikk han en snau time på banen, scoret ett mål, før han overlot plassen til landsmann Oscar Bobb.

19-åringen fra Oslo kom også inn i veldedighetskampen mot Barcelona i august, men han har til gode å få muligheten på Citys førstelag i en tellende kamp.

Med fra start var også Kevin de Bruyne. Den belgiske midtbanestjernen fikk en tidlig hjemreise fra Qatar-VM, da Belgias «gylne generasjon» røk ut allerede i gruppespillet.

Dermed har han og Haaland fått god tid sammen på treningsfeltet før alvoret i klubbfotballen braker løs igjen med ligacupoppgjøret mot Liverpool 22. desember.

Mens Haaland har brukt VM-pausen til ferie og trening, har Julián Álvarez storspilt for Argentina:

Mot Girona på Etihad Campus brukte de Bruyne fem minutter før han snappet ballen høyt i banen, og plasserte inn 1–0.

Drøye ti minutter senere var de Bruyne tilbake i sin mer vante rolle som servitør. 31-åringen fikk ballen av Riyad Mahrez til høyre i feltet, før han fant Haaland foran mål.

Jærbuen gjorde ingen feil, og doblet ledelsen for Manchester City.

Girona gikk inn i ligapausen på 13. plass i LaLiga, og til tross for to raske baklengs løftet de seg mot andreplassen i Premier League.

De kom imidlertid ikke nærmere enn en heading fra Valentina Castellanos i stolpen like før pause.

Manchester City ledet med det 2–0 halvveis, og omtrent et kvarter ut i den andre omgangen var lørdagens kamptrening over for Haaland.

Inn kom Bobb, og på sidelinjen kunne man se at Haaland tok seg god tid til å skrive autografer til de unge supporterne som hadde tatt turen denne kjølige desemberdagen.

Manchester City-laget: Manchester City (4-3-3): Stefan Ortega – Rico Lewis, Jadel Katonga, Shea Charles, Morgan Rogers (Carlos Borges fra min. 50) – Kevin de Bruyne (Rowan McDonald fra min. 80), Ílkay Gündogan (Alexander Robertson fra min. 78), Sergio Gomez – Riyad Mahrez, Erling Braut Haaland (Oscar Bobb fra min. 59), Cole Palmer.

Girona var nærmest scoring den siste halvtimen, men da tverrliggeren sto i veien ble den spanske klubben stående uten mål.

Det endte dermed med tomålsseier til Manchester City.

Etter hjemmekampen mot Liverpool i ligacupen førstkommende torsdag, venter Leeds borte 28. desember i Manchester Citys første Premier League-kamp etter VM-pausen.