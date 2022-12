Halvt norske Keon Keeley til Alabama

Keon Keeley, som har norsk mor, har bestemt seg for hvor han skal starte collegekarrieren.

Etter lang betenkningstid, der det sto mellom Alabama, Ohio State og Florida, har han til slutt endt opp med å knytte seg til Alabama Crimson Tide fra og med neste sesong.

I høst har han spilt på high school-nivå for Berkeley Preparatory School i Tampa, Florida – som er der Keeley ble født.

– Jeg vil takke min fantastiske mor for alt hun har gjort for at jeg har blitt den mannen jeg er i dag. Jeg vil takke alle på Berkeley-akademiet for å ta meg imot med åpne armer og for å ha gitt meg vennskap for livet, skriver Keeley på Twitter, der han selv avslørte sitt neste steg.

Det ble altså Alabama Crimson Tite, som har vunnet NCAA-mesterskapet seks ganger i løpet av de 13 siste årene. De er regnet som et av tidenes beste collegelag.

Keons mor, Janicke, vokste opp på Kolbotn, før hun flyttet til USA og giftet seg med Mark Keeley. De fikk

– Jeg ser på meg selv som hundre prosent «viking». Jeg er ekstremt stolt av det, sa Keeley til VG i november.