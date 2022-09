Casper Ruud kopierer tennislegender

Roger Federer. Rafael Nadal. Novak Djokovic. Juan Carlos Ferrero. Og Casper Ruud.



Casper Ruud kopierer legendene Rafael Nadal (over i midten), Roger Federer (over til høyre), Novak Djokovic (i midten under) og Juan Carlos Ferrero (nede til høyre).

Norges tennishelt kopierer legendene.

De fem navnene over er spillerne som har vært i finalen både på grusen i French Open og på hardcourt i US Open samme år, etter 2000.

Samtidig er han den første skandinav til å nå US Open-finalen siden Stefan Edberg for 30 år siden. Svensken vant i Grand Slam-turneringen i New York både i 1991 og 1992. Til sammen vant han seks Grand Slam-turneringer i karrieren.

Edberg er også en av bare tre skandinaver tidligere som har blitt verdensener for herrer. De to andre er Björn Borg og Mats Wilander.

Ruud sa etter semifinaleseieren fredag kveld at det var «surrealistisk» å være i US Open-finalen bare noen måneder etter at han spilte finalen på Roland Garros i Paris.

Fem ganger Nadal

Det er altså fire som har spilt disse to finalene i samme år – etter 2000. Og de aller største har gjort det flere ganger:

Rafael Nadal 5 ganger.

Roger Federer 4 ganger.

Novak Djokovic 3 ganger.

Juan Carlos Ferrero 1 gang.

Hvis vi ser på hvilke av de aktive spillerne som har kommet til minst to Grand Slam-finaler på én sesong, så er det disse karene:

Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Dominic Thiem, Stan Wawrinka, Daniil Medvedev – og altså Casper Ruud. Også en sterk liste.

Casper Ruud er i US Open-finalen etter å ha vist imponerende spill i semifinalen mot russiske Karen Khatsjanov. Her er de tørre tall – ifølge New York Times-journalisten Chris Clarey:

Samme Clarey, som er godt kjent med norsk vinteridrett, la ut denne tweeten etter at Ruuds finaleplass var klar:

Fakta De ti siste vinnerne: Disse herrespillerne har vunnet de 10 siste utgavene av US Open i New York (kilde NTB): * 2021: Daniil Medvedev (Russland) * 2020: Dominic Thiem (Østerrike) * 2019: Rafael Nadal (Spania) * 2018: Novak Djokovic (Serbia) * 2017: Rafael Nadal (Spania) * 2016: Stan Wawrinka (Sveits) * 2015: Novak Djokovic (Serbia) * 2014: Marin Cilic (Kroatia) * 2013: Rafael Nadal (Spania) * 2012: Andy Murray (Storbritannia) Les mer

En annen New York Times-journalist betegner Casper Ruud som en «verdig» motstander i finalen. Jesus Jiménez mener Ruud vil gi Alcaraz tøff kamp, spesielt på bakgrunn av hans sterke forehandslag. Det brukte han best i fjerde og siste sett mot Khatsjanov, da han ikke ga bort noen poeng i siste game.

Den britiske avisen The Guardians tennisjournalist Tumaini Carayol mener at Casper Ruud viste sin mentale styrke da russeren tilrev seg et lite overtak, og at han også da – i fjerde sett – «servet svært godt».

Casper Ruud blir nær skamrost etter semifinaleseieren over Karen Khatsjanov, men understreker selv at han må være forberedt på «alt» i møtet med Carlos Alcaraz (19) i US Open-finalen søndag.

For å være i stand til å slå 19-åringen fra Spania mener Ruud at han er nødt til å slå veldig presise slag og forsøke å holde Alcaraz et stykke bak grunnlinjen.

– Jeg må spille med god dybde og lengde i alle mine slag, forklarer Casper Ruud.

Han tilføyer – som en slags understreking – at den spanske kometen kan gjøre alt med ballen, hvis han gis anledning til å komme inn i banen.

