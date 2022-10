Opplysninger til VG: Bokset på Oslo-stevne – suspendert etter dopingtest

Latviske Reinis Porozovs (33) har trent i Oslo bokseklubb og gikk kamp i Oslo i april. I forbindelse med det stevnet skal han ha avlagt en positiv dopingprøve.

SUSPENDERT: Reinis Porozovs avbildet i forkant av boksestevnet i Oslo i april.

– Vi bekrefter at vi har en sak til behandling, men detaljer vil ikke bli offentliggjort nå, sier generalsekretær Roger Rosmo i Norges Profesjonelle Bokseforbund (NPBF) til VG.

Etter det VG erfarer er det snakk om en positiv dopingtest, men Rosmo vil ikke svare på hvilke stoff(er) det er snakk om og når den positive testen ble avlagt.

Det er tyske kontrollselskapet PWC som har gjort testene i forbindelse med stevnet i Oslo. PWC bistår blant andre Antidoping Norge.

Porozovs er registrert med 40 proffkamper – 20 seirer (13 knockout), 19 tap og én uavgjort. Han har bokset med latvisk profflisens, og de siste par årene har han bodd i Oslo og trent på Oslo bokseklubb i regi av Max Mankowitz.

SUSPENDERT: Slik ser siden til Reinis Porozovs ut i databasen boxrec.

I april vant Porozovs på knockout i andre runde i cruiservekt mot Mirnes Denadic fra Bosnia-Hercegovina, og stevnet ble vist direkte på VG+ Sport. Da var Mankowitz i hjørnet til latvieren.

– Som trener og arrangør er jeg veldig glad for at systemet fungerer og at eventuelle juksere blir tatt, sier Mankowitz til VG.

– Vi ble overrasket over at denne saken gjaldt Reinis, og jeg tror helt ærlig ikke at han jukset med noe for å bli en bedre bokser.

Den erfarne treneren var hovedmannen bak stevnet i Jordal idrettspark.

– Da jeg fikk vite om suspensjonen ga jeg ham umiddelbart beskjed om at han ikke lenger kan trene hos oss i Oslo bokseklubb, sier Mankowitz.

VG har vært i kontakt med Porozovs, men 33-åringen har ikke besvart spørsmålene rundt suspensjonen.

Han fikk seks uker på seg til å fremlegge sin side av saken til NPBF. Den fristen går ut i dag. Når all dokumentasjon er inne vil det ta en viss tid før en eventuell dom er klar.

– Jeg vil tro at domsutvalget vil trenge et par uker, sier Rosmo i NPBF.

Porozovs har vært meget aktiv etter kampen i Oslo, og gått syv kamper etter seieren mot Denadic. Den siste var mot britiske Tommy McCarthy i Belfast 24. september, og cruiservekteren tapte på poeng.

FØLGER OPP: Roger Rosmo i Norges Profesjonelle Bokseforbund, her avbildet i Melhus i 2016.

Den kampen gikk han etter at NPBF hadde ilagt ham suspensjon.

Rosmo har vært i kontakt med det latviske forbundet som utsteder Porozovs lisens, og fått bekreftet at de forholder seg lojalt til NPBFs sanksjoner - altså suspensjon og eventuell dom.

– De hadde sendt godkjent lisens til arrangør før de fikk info om saken og noe hadde gått galt i kommunikasjonen da de forut for stevnet forsøkte å stoppe hans deltagelse, forklarer Rosmo og er klar på at denne situasjonen ikke hadde oppstått for en norsk bokser med lisens fra NPBF:

– Da ville ikke vedkommende kunne bokse etter at sanksjon ble initiert. En bokser med lisens hos NPBF vil måtte fremvise skriftlig godkjennelse fra oss for å kunne delta på et stevne. Dette er en forutsetning som gjelder verden over og er uavhengig av hvilken arrangør eller promotor som er involvert, avslutter Rosmo.