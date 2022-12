Haaland-scoring i målfest – Manchester City til kvartfinale

(Manchester City – Liverpool 3–2) Det leveres ofte stor underholdning når Manchester City og Liverpool møtes. Torsdag var intet unntak.

En målfest der Manchester City trakk det lengste strået sørger for at laget har sikret kvartfinale i ligacupen.

Og Erling Braut Haaland (22) var selvfølgelig på mållisten.

Det var 40 dager siden han sist var i aksjon i en tellende kamp, men han brukte bare ti minutter på å score sitt 24. mål for sesongen på 19 kamper i alle turneringer.

Lag kvalifisert til kvartfinalen Leicester City

Newcastle United

Southampton

Wolverhampton Wanderers

Nottingham Forest

Charlton Athletic

Manchester United

Manchester City Kvartfinalene trekkes torsdag kveld.

Mens flere av Liverpool- og Manchester City-stjernene spilte fotball-VM, hadde ikke Haaland spilt en tellende fotballkamp siden 12. november mot Brentford.

TILBAKE I SLAGET: Erling Braut Haaland scoret etter kun 10 minutter på banen mot Liverpool. Dette var nordmannens tredje kamp mot de rødkledde i City-trøyen.

Etter at det kun var spilt ti minutter pirket Haaland inn et innlegg fra Kevin De Bruyne etter at han straffet en sovende Joe Gomez. Det var 22-åringens 24. scoring på 19 kamper for Manchester-klubben.

– Haaland gjør det så bra. Han går ut av synsvinkelen til forsvarerne, og før du vet ordet av det, er han rett foran deg. Det perfekte spissmålet, sier spisshelten Dion Dublin fra 90-tallet, på BBCs radiosending.

Haaland ble byttet av etter 73 minutters spill, men det er noe snodig at det kun ble ett målpoeng torsdag kveld.

Sjanse etter 15 sekunder

Liverpool fikk en advarsel etter at det kun var spilt 15 sekunder. Nordmannen ble spilt gjennom mot keeper Caoimhin Kelleher på fullstendig halvdistanse.

Haaland blåste ballen noe overraskende langt til side for mål, men ti minutter senere var han til å kjenne igjen.

Han straffet en sovende Joe Gomez etter et innlegg fra De Bruyne – og åpnet med det målshowet.

Ti minutter senere var Liverpools stopper Joel Matip på sitt sedvanlige eventyr. Han plukket ut James Milner, og han sentret videre til en fri Fabio Carvalho som avsluttet sikkert i kroken.

Så tok det virkelig av i den annenomgangen. Det hadde passert ett minutt da Rodri slo en strøken tversoverpasning til Riyad Mahrez.

Sistnevntes førstetouch var også strålende - da han tok Andy Robertson på sengen, skar inn og bøyde ballen i det lengste hjørnet. Vakkert!

Hjemmepublikumet rakk knapt å sette seg ned etter Mahrez’ nettsus før det var jubel i bortesvingen.

Innbytter Alex Oxlade-Chamberlain slo en fantastisk utsidepasning mot Darwin Núñez som stormet mot City-målet.

Han plukket ut Mohamed Salah, som fikk den enkle jobben ved å styre ballen i det åpnet målet.

Julefreden seg litt etter Liverpools andre utligning for kampen – men kun i 10 minutter. Den særdeles aktive Kevin De Bruyne slo igjen et vakkert innlegg til Nathan Aké på bakerste stolpe.

Det var ingen Liverpool-spillere rundt VM-kvartfinalisten, som kunne stange inn kveldens femte scoring.

Det var nok av store sjanser for begge lag, men det stoppet på 3–2.

Liverpool spiller borte mot Aston Villa i ligaen 2. juledag klokken 18.30, mens Manchester City spiller borte mot Leeds United klokken 21 onsdag 28. desember.