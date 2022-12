Phillips utelatt av Manchester City-troppen: – Han kom tilbake overvektig

Mens flere av Kalvin Phillips’ (27) landsmenn spilte i Manchester Citys kamp mot Liverpool torsdag, var ikke VM-kvartfinalisten en del av troppen. Manager Pep Guardiola forklarer hvorfor.

UTELATT: Kalvin Phillips ble utelatt av Manchester City-troppen mot Liverpool torsdag.

– Han er ikke skadet. Han kom tilbake overvektig, sier Manchester City-manager Pep Guardiola ifølge britiske The Guardian, og fortsetter:

– Jeg vet ikke hvorfor. Han kom tilbake ikke i stand til å trene og spille.

Manchester City-spiller Kalvin Phillips spilte fotball-VM for England. Det samme gjorde lagkameratene Phil Foden, Jack Grealish, John Stones og Kyle Walker.

De tre førstnevnte fikk spilleminutter i torsdagens ligacupkamp mot Liverpool, mens Walker forble en ubenyttet reserve.

Kalvin Phillips var ikke en del av troppen i det hele tatt.

På spørsmål om Guardiola var overrasket over Phillips’ form etter at han hadde vært med det engelske landslaget og deres ernæringsfysiologer, svarte manageren:

– Absolutt. Når han er klar, vil han spille, for vi trenger ham, og vi trenger ham absolutt.

Ifølge The Guardian ville ikke Guardiola svare på om han følte seg skuffet over at Phillips var ute av form og sa at det er noe han holder privat med den engelske midtbanespilleren.

Kalvin Phillips fikk to innhopp i Qatar-VM (mot Wales og Senegal) for England.

Phillips har vært preget av en skulderskade denne sesongen.

