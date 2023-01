Wolves-leiren raste etter sen annullering mot Liverpool: – Ikke offside

(Liverpool – Wolverhampton 2–2) Tittelforsvarer Liverpool må ut i omkamp om drømmen om en ny tittel skal holdes i live. Ti minutter før slutt mente Wolverhampton seg snytt for seieren på Anfield.

RASENDE: Wolverhampton-manager Julen Lopetegui i tydelig disputt med dommer Andy Madley.

En keepertabbe av dimensjoner, en scoring av høy, høy klasse og full offsideforvirring. FA-cupens 3. runde-møte mellom Liverpool og Wolverhampton hadde det meste.

– De var farlige på kontringer, men vi dominerte frem til de kom seg inn i kampen, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp til ITV etter kampen.

Ti minutter før full tid satte Wolves-forsvarer Tito Gomes inn det «alle» trodde var vinnermålet, men dommerne – og VAR – ville det annerledes.

Målet ble annullert for det som skal ha vært en offside på Matheus Nunes, som tok corneren i forkant av situasjonen. Da han fikk ballen tilbake, skal han ha vært i offside, men senere dukket det opp bilder som tydet på at avgjørelsen var mer enn tvilsom.

Mirror-journalist Alex Richards la ut dette bildet, som viser øyeblikket der ballen treffer hodet til Hwang Hee-chan og går i retning Nunes:

Det kan se ut som to spillere er innenfor Nunes – pluss keeper Alisson.

– Offsiden finnes ikke. Sorry. Det er umulig, sier Wolves-manager Julen Lopetegui.

ESPN skriver at kampens videodommersjef, Mike Dean, måtte følge assistentdommers avgjørelse, fordi det ikke fantes TV-bilder som definitivt kunne slå fast at offsiden var feil.

– Vi har sett bildene. Avgjørelsen er feil. Jeg gjør feil hver dag og noen ganger gjør dommerne det også, legger han til overfor ITV. Da hadde både manageren og kaptein Ruben Neves vært i dommergarderoben og sagt hva de mente.

– Vi fikk se bildene og snakket med dommerne. Trent Alexander-Arnold var innenfor, men vi har fått en høflig forklaring fra dommerne. Vi må bare akseptere det, men det er synd, sier Lopetegui.

Et hjemmelag uten skadde Virgil van Dijk, men med debutanten Cody Gakpo fra start, hadde mye å bevise etter fadesen mot Brentford tidligere i uken.

Og det skulle bare ta fire minutter før Gakpo presenterte seg for sitt nye hjemmepublikum. Kantspilleren kom til en avslutning inne i 16-meteren, men Matija Sarkic i Wolves-målet hadde kontroll.

Bare Erling Braut Haaland (30) har flere målpoeng enn tidligere PSV-spiller Gakpo i en stor liga denne sesongen. Men gjennom nesten 90 minutter ble det likevel ingen drømmedebut for nederlenderen, som ikke evnet å sette veldig preg på kampen før han ble tatt av like før slutt.

– Jeg likte måten han vokste inn i kampen. Han var involvert i den andre scoringen vår. Cody er en god fotballspiller. Nå trenger han minutter var Klopps oppsummering av Gakpos innsats etter kampslutt.

25 minutter var passert da den vanligvis bunnsolide sisteskansen Alisson – helt upresset – sendte ballen rett i beina på Gonçalo Guedes inne i eget felt.

Portugiseren holdt hodet kaldt, gjorde ingen feil og sendte Wolverhampton i føringen etter det man kan kalle en kjempebrøler fra brasilianeren.

BRØLER: Alisson gjorde en sjelden feil mot Wolverhampton. Heldigvis for brasilianeren ble det ikke kampavgjørende.

Utover i omgangen så det virkelig ikke ut som at det var Liverpool som jaktet utligning, hvor det var svært lenge mellom høydepunktene fremover i banen. Syv minutter før hvilen var Raúl Jiménez en skostørrelse unna å doble ledelsen for de gule og svarte.

Så, helt ut av det blå og mot spillets gang, utlignet Liverpool. Utskjelte Darwin Núñez avleverte en strøken avslutning på Trent Alexander-Arnolds eminente innlegg i det vi krøp inn i overtiden av første omgang. Det var urugaianerens 10. nettkjenning denne sesongen.

LØSNET: Darwin Núñez har vært mottager av mye kritikk denne sesongen. Mot Wolverhampton fant han nettmaskene for 10. gang denne sesongen.

Syv minutter ut i annenomgang hersket det full forvirring på Anfield. Mohamed Salah, som tydelig var i offside, ble forsøkt spilt igjennom av Cody Gakpo. En stuss fra Wolverhampton-forsvarer Toti gjorde at dommerkvartetten vurderte det hele som en ny situasjon.

Plutselig var Salah i spill og alene med keeper. Der er få tryggere enn egypteren og Liverpool hadde snudd kampen.

Men det lå noe i lufta. Dette var ikke helt over. Retningsforandringer inne i femmeteren sørget for at Hwang Hee-chan fikk kjempet ballen forbi en forfjamset Alisson inne på streken. Målet ble sjekket av VAR, men fikk stå. 2–2 på Merseyside.

Flere scoringer ble det ikke. Dermed venter omkamp på Molineux.