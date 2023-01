Granerud vant Bischofshofen-kvalik med kjempehopp: – Jeg er spent

BISCHOFSHOFEN (VG) Halvor Egner Granerud (26) viste klasse i kvalifiseringen og har fredag alle muligheter til å sikre Norges første totalseier i hoppuka på 16 år.

TROFEET: Halvor Egner Granerud tar seg ei brødskive med seierstrofeet i hoppuka, gullørnen, ved siden av seg.

Granerud leverte nok et kruttsterkt hopp i krevende vindforhold og øs, pøsende regnvær da han svevde 137 meter. Sammenlagtlederen i hoppuka vant kvalifiseringen foran polske Dawid Kubacki og slovenske Anze Lanisek på annen- og tredjeplass.

– Jeg er optimist med tanke på mine egne hopp fredag. Jeg vet at jeg kan gjøre en god konkurranse. Jeg skal gjøre mitt. Resten har jeg ingen innvirkning på. Jeg må bare gjøre jobben min, så får vi se, sier Kubacki til VG.

Blant det han «ikke kan gjøre noe med» er hva Halvor Egner Granerud kommer til å prestere. Nordmannen innrømmer at han er spent:

– Nei, jeg er ikke rolig og avslappet. Jeg er i en posisjon jeg har drømt om så lenge. Så jeg er spent. Men jeg har stor selvtillit for min egen hopping. Kvalifiseringen var fin. Det var godt å få den gjennomkjøring her, sier han i intervjusonen i Bischofshofen.

– Det er fint. Spesielt godt å vinne med et hopp jeg ikke var superhappy med, sier han til TV 2 om kvalifiseringen.

KUNST: Halvor Egner Granerud driver med kunst i hoppbakken om dagen.

Johann Andre Forfang ble nest beste nordmann i kvaliken da han hoppet 131,5 meter, og samtlige nordmenn ble kvalifisert til hoppukas siste renn fredag. Robert Johansson kvalifiserte seg med 128 meter.

Kristoffer Eriksen Sundal hoppet 125,4 meter. Marius Lindvik 125, Daniel Andre Tande 124,5 og Anders Fannemel 124.

Granerud har 23,3 poeng ned til Dawid Kubacki (32) og i praksis er det bare disse to det handler om.

Nordmannen lå an til å miste store deler av ledelsen ned til Kubacki etter første omgang i Innsbruck - men presterte et supersvev i finaleomgangen og tapte bare 3,5 poeng til polakken.

ETTERTRAKTET: Halvor Egner Granerud i samtale med VG og andre medier etter kvalifiseringen torsdag.

– Jeg kjente en fin lettelse etter Innsbruck, sa Granerud til TV 2 før to treningshopp og kvalifisering torsdag.

– Jeg har gode minner herfra i fjor da jeg var på pallen, fortsetter hoppukelederen.

– Jeg kjenner trykket. Uansett hvor jeg beveger meg, er kameraene rettet mot meg. Men det er en situasjon jeg har opplevd etter hvert.

Norge har ikke hatt sammenlagtvinneren i hoppuka siden Anders Jacobsen i 2006/2007.

Granerud har plasseringene 1–1–2 i de tre første rennene, Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen og Innsbruck. Landslagssjef Alexander Stöckl uttalte i Innsbruck at juryen favoriserte Kubacki i 1. omgang, ga polakken en «gave» og at Granerud hadde vunnet også der om han hadde hatt like forhold. Juryen gikk ned på farten før Kubackis førstehopp.

For Halvor Egner Granerud - barnebarn av barnebokforfatteren Thorbjørn Egner - kan fredagen blir et eventyr.