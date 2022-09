Ødegaard mener Norge tok lærdom av landslagsbråket: – Vi gikk på en smell

ULLEVAAL STADION (VG) Forrige gang Norge møtte Serbia i skjebnekamp på Ullevaal oppsto det konflikter etter tapet. Det skjer ikke igjen, mener Martin Ødegaard (23).

SER FREMOVER: med høye kneløft setter Martin Ødegaard av gårde i sprint foran Leo Skiri Østigård og Mohamed Elyounoussi.

Det er litt under to år siden Norge tapte 1–2 mot Serbia. Sergej Milinković-Savić avgjorde i ekstraomgangene og knuste Norges EM-drøm.

– Jeg følte vi lærte mye generelt fra den kampen. Vi gikk på en smell, og det var mye snakk i etterkant, sier landslagskaptein Martin Ødegaard til VG på mandagens pressekonferanse.

I kjølvannet av kampen oppsto det bråk. Det som skulle være en kveld med korte gruppemøter med de ulike lagdelene på landslaget, eskalerte til et improvisert allmøte som ble overskygget av en lengre krangel mellom Alexander Sørloth og daværende landslagssjef Lars Lagerbäck.

– Etter det ble det tatt tak, og vi har vært mer i forkant og snakket mer i forkant. Har ting vært uklart, har vi tatt det opp på forhånd, enten med trenere eller oss spillere mellom. Kommunikasjonen er blitt bedre, og vi stiller større krav til at alle er hundre prosent forberedt, sier Ødegaard.

Flere av aktørene fra det forrige møtet er borte. Lars Lagerbäck og hans assistent Per Joar Hansen er erstattet av Ståle Solbakken og hans team. Samtidig er matchvinner Sergej Milinković-Savić suspendert.

I det mye omtalte møtet ble Norge beskyldt for å være for defensive. Landslagssjef Ståle Solbakken er klar på at de er nødt til å finne en balanse.

– Serbia har et såpass sterkt offensivt arsenal med mange forskjellige typer spisskompetanse. Særlig med Dušan Vlahović, som har hatt en god start på et dårlig Juventus-lag, og Aleksandar Mitrović er i sitt livs form, og Dušan Tadić er fortsatt kanskje den største stjernen i Ajax, sier landslagssjef Ståle Solbakken – og fortsetter:

– De utfyller hverandre veldig bra, for de er forskjellige typer og har både bakromskraft, intelligens og muskelkraft. Det må vi til en viss grad kompensere for så de ikke får herje fritt, for da går det ikke. Ikke fordi vi vil ha en defensiv inngang, men fordi de gjerne vil eie ballen og styre kampen i perioder. Vi må helt sikkert forsvare oss i perioder.

Ettersom Norge vant i Beograd i juni er uavgjort i tirsdagens kamp nok til å vinne Nations League-gruppen. Det vil være viktig av tre årsaker:

Norge får en ekstramulighet til å kvalifisere seg til EM via playoff. Tre av 24 lag i EM 2024 kvalifiserer seg gjennom Nations League. Norge får en mer fordelaktig seeding når gruppene til neste års EM-kvalifisering skal trekkes i Frankfurt 9. oktober. Norge rykker opp til nivå A, hvor man møter enda mer attraktive motstandere. Det kan også gi en enklere vei til playoff i fremtidige kvalifiseringer.

Tirsdag venter et fullsatt Ullevaal for Norges del. Kampen har avspark klokken 20.45 og vises på TV 2 Direkte og TV 2 Play.