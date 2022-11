Saudi-Arabia sjokkerte Messi & co. i VM-drama

(Argentina-Saudi-Arabia 1–2) Lionel Messi (35) og Argentina kom til fotball-VM i Qatar med 36 kamper på rad uten tap. Så møtte de Saudi-Arabia – og gikk rett på trynet.

– Argentina var forferdelige i annen omgang, men all ære til Saudi-Arabia, sier Sky Sports-ekspert og tidligere Manchester United-spiller Roy Keane på ITV.

– En fin påminnelse om at du ikke bare kan møte opp og stole på kvalitetene dine, oppsummerer han.

Etter en omgang med Messi-scoring og tre annullerte Argentina-mål, tok VM-dramaet seg kraftig opp på Lusail stadium, det største VM-anlegget i Qatar – og åstedet for finalen i det kontroversielle førjulsmesterskapet.

Saleh Al-Shehri og Salem Al-Dawsari regelrett sjokkerte Lionel Messi, Argentina – og nesten en hel fotballverden – da de snudde kampen i løpet av fem minutter.

Slik reagerte VGs sportsstudio på sjokktapet.

Argentina er regjerende mester i Copa América (2021) og jaktet sin 37. kamp på rad uten tap. Med uavgjort mot Saudi-Arabia, rangert som nummer 53 i verden, ville de tangert Italia, som stoppet på nettopp 37 ubeseirede kamper i fjor.

– Et av VM-historiens største sjokk, slo TV 2-kommentator Øyvind Alsaker fast da de saudi-arabiske spillerne jublet ellevilt på Qatar-gresset.

Nord-Koreas seier over Italia i 1966 og USAs seier over England i 1950 er historiske sjokk som blir dratt frem for å sette bragden i perspektiv.

Messi og lagkameratene klarte aldri å komme seg skikkelig etter sjokket, og heller ikke et solid trykk i sluttminuttene ga resultater. Det ble lagt til over 13 minutter.

Også for fire år siden, i VM i Russland i 2018, startet VM med et sjokk for Argentina. Da var det Island som sto for bragden, i landets første VM-kamp noensinne. Hannes Halldórsson, mannen med en fortid i norsk fotball, reddet Messis straffespark – og reddet dermed 1–1 for Island.

Børsen Argentina-Saudi-Arabia Argentina (4-2-3-1):

Emiliano Martínez 5

Nahuel Molina 4

Cristian Romero 3

(Lisandro Martínez 5)

Nicolás Otamendi 4

Nicolás Tagliafico 4

Rodrigo De Paul 3

Leandro Paredes 4

(Enzo Fernández 5)

Ángel Di Maria 6

Lionel Messi 5

Papu Gómez 5

(Julián Alvarez 5)

Lautaro Martínez 4

Saudi-Arabia (4-1-4-1):

Mohammed Al-Owais 8

Saud Abdulhamid 7

Hassan Al Tambakti 8

Ali Al-Boleahi 6

Yasir Al-Shahrani 7

Abdulejah Al Malki 5

Firas Al-Buraikan 8 BB

Salman Al-Faraj 6

(Nawaf Al-Abed 6)

Mohamed Kanno 5

Salem Al-Dawsari 8

Saleh Al-Shehri 7 Vurdert av Knut Espen Svegaarden

I Qatar så Lionel Messi, i hvert fall en stund, frisk ut da han innledet sitt siste VM-oppdrag som spiller.

Det så ganske enkelt ut da 35-åringen rullet straffesparket mot det ledige hjørnet, og sendte Argentina foran før ti minutter var spilt.

Med det plasserte ballmagikeren seg på en eksklusiv liste over spillere som har scoret i fire VM-sluttspill.

Bare Pelé (Brasil, 1958–1970), Uwe Seeler (Vest-Tyskland 1958–1970), Miroslav Klose (Tyskland 2002–2014) og Cristiano Ronaldo (2006–2018) har klart det før Lionel Messi.

Etter hvert ble det en småblek utgave av Messi på Lusail stadium.

MIRAKEL: Saudi Arabias Abdulelah Alamri redder på streken.

16 år etter sitt første VM-mål, mot Serbia i juni 2006, holder argentineren fortsatt koken.

Nå jakter han naturligvis sitt første VM-gull, på et rutinert Argentina, med fire spillere som er 34 år eller eldre i tirsdagens startellever. Spørsmålet er hvor god denne Argentina-utgaven egentlig er. Forventningene har vært store før dette mesterskapet.

35 år gamle Messi har sagt at dette blir hans siste fotball-VM.

På topp så Inter-spissen Lautaro Martínez og Lionel Messi ut til å snakke nesten samme språk.

Finner de ut av offside-reglene, kan det bli moro å være argentiner. I første omgang ble duoen avslørt av FIFAs offsideteknologi og fratatt tre mål som følge av det.