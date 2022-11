Overlegen Ruud til finale mot Djokovic i ATP-sluttspillet: – Mer offensiv enn noen gang

(Casper Ruud-Andrej Rubljov 6–2, 6–4) Casper Ruud (23) spilte ut Andrej Rubljov etter alle kunstens regler og er klar for ATP-finalen mot Novak Djokovic søndag klokken 19.00.

– Ikke mange, inkludert meg selv, trodde dette - Djokovic og jeg - skulle være finalen. Jeg skal selvfølgelig prøve å vinne en av disse store finalene. Jeg er underdog’n kan man si. Han er den han er. Jeg skal prøve å nyte matchen og ta med meg noe av det jeg viste i denne kampen, sier Casper Ruud i et intervju med Max etter semifinalen i Torino.

Serberen Novak Djokovic (35) kan vinne ATP-finalen for sjette gang. Casper Ruud er dermed første skandinav siden Stefan Edberg i ATP-finalen i tennis. Svensken spilte i finalen i 1990, for 32 år siden.

– Han var ekstremt offensiv, mer offensiv enn noen gang. Han styrte hele kampen mot Rubljov. Han hadde flyt med noen linjer, men våget å gå for det, sier Eurosports tenniskommentator Christer Francke til VG.

Casper Ruud var i semifinalen i ATP-sluttspillet for andre år på rad lørdag kveld. Russiske Andrej Rubljov (25) var nær sjanseløs mot nordmannen i best av tre sett-oppgjøret. Etter 2–2 i første vartet Ruud opp med et variert spill av høy klasse, som fikk russeren til å fortvile - og begå utallige upressede feil.

– Det var mye som gikk min vei i dag. Da er det vbare å kjøre på og ta deyt man kan få. Jeg tror jeg traff hver eneste linje der ute som det går an å treffe - ja alt gikk inn, egentlig, sier Casper Ruud og smiler bredt.

– Han spiller en tennis som er veldig vanskelig å stå imot. Rolig, balanse i kroppen - smyger rundt på banen. Han treffer formtoppemn igjen i en viktig turnering, sier Ruud-kjenner Øivind Sørvald under sendingen på Max.

– Han er veldig god taktisk nå, tilføyer han.

Casper Ruud lå an til å avgjøre semifinalen før 60 minutter var spilt. Rubljov «snudde» kampbildet midlertidig, vant tre game på rad - men så var det slutt. Casper Ruud dundret inn det ene serveesset etter det andre. Samt lang baller til grunnlinjen hos Rubljov, og ja det var ikke til å tro - det var klasseforskjell mellom de to.

Casper Ruud vant åtte game på rad, før Rubljov reduserte til 1–4 i andre sett. Blant mye snacks av Ruud i Ruud-showet.

