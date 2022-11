Sandefjord feide over Kongsvinger: Stort steg mot eliteseriespill i 2023

(Sandefjord – Kongsvinger 4–0) Allerede etter tre minutters spill sendte Mohamed Ofkir (26) Sandefjord i ledelsen i den første playoffkampen om en plass i eliteserien i 2023. Deretter ble vondt til verre for Kongsvinger.

– Det er godt å få et fint utgangspunkt. Fire mål er mye, men vi skal holde fokus. Det er lenge siden sist vi vant. Vi har nesten glemt hvordan det er, sier kampens siste målscorer, William Kurtovic til Discovery+.

– Det skal mye til for at vi ikke tar dette nå, supplerer Alexander Ruud Tveter, som sørget for kveldens tredje nettkjenning.

Bare tre døgn etter den dramatiske redningsaksjonen mot FK Haugesund, måtte Sandefjord i aksjon igjen – og det med ett mål for øye: Å sikre fornyet eliteseriekontrakt. På motsatt side ventet formlaget Kongsvinger, som på sin ferd med kvalikfinalen har gått den lange veien. Etter å først ha blitt nummer seks i Obos-ligaen, har de beseiret Sandnes Ulf, KFUM og Start for å få muligheten til å møte lag nummer 14 i Eliteserien.

Det siste hinderet ble også beseiret på svært dramatisk vis:

Etter å ha kommet godt i gang i form av Ofkirs scoring, doblet svenske Albin Winbo Sandefjord-ledelsen like før hvilen. Scoringen kom etter et Sandefjord-angrep av høy klasse. Det hele ble avsluttet med en ordentlig stupheading.

– Hvor har dette vært i hele høst? utbrøt Discovery-kommentator Asbjørn Myhre da ballen sang i nettet.

For høstformen, som må ta nesten all skylden for at Sandefjord i det hele tatt havnet i denne situasjonen, har vært under enhver kritikk. 15 kamper uten seier. Sesongens siste trepoenger kom 27. juli. Siden den gang har Hans Erik Ødegaards menn sanket fire fattige poeng.

OVERLEGEN: Sandefjord-spillerne feirer det fjerde målet. Det ble en festaften på Release Arena.

KIL hadde sine gode perioder på Release Arena, men ble knallhardt straffet av hjemmelaget hver eneste gang.

– Det er muligheter for å score her. Vi må bare tørre mer, var KIL-trener Eirik Mælands dom etter 0–2 de første 45.

Men det skulle bli tyngre for Mæland, som gir seg i Kongsvinger etter sesongen.

Få minutter ut i den andre omgangen kom den definitive avgjørelsen da Alexander Ruud Tveter satte ballen i nettet til 3–0. Kongsvinger-spillerne ropte på offside, men det forgjeves.

20 minutter før full tid kom muligheten gjestene hadde ventet på – og den måtte nesten sitte om et håp skulle bli tent, men den gang ei. Martin Viljord hadde sneket seg inn bak forsvaret og tok ballen elegant ned inne på seks meter. Sandefjord-sisteskanse Jacob Storevik kom ut og hindret det første forsøket, men ballen havnet rett tilbake i beina på KIL-spilleren.

Trolig så han selv ballen i mål i det han sendte den mot det tomme buret, men på ganske utrolig vis fikk Sandefjord-forsvarer Ian Smeulers avverget på streken.

I stedet smalt det i andre enden. Med stoisk ro og lekker teknikk løftet vikarierende kaptein Kurtovic kula opp i krysset fra 17 meter et lite kvarter før slutt.

Resten av kampen ble stort sett en transportetappe for eliteserielaget. Selv om mye trolig er avgjort, møtes lagene til returoppgjør på Gjemselund lørdag ettermiddag.

– Vi må gå for å vinne den. VI er såpass oppegående at vi vet at dette blir vanskelig, men vi må bare gjøre det vi kan på lørdag, sier KIL-trener Mæland etter kampen.