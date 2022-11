Stevner Oslo kommune etter stupeulykke på Sørenga

Geir Kåre Nyland (31) ble lam da han stupte fra bryggen ved Munchmuseet i Bjørvika. Nå har han ved hjelp av advokat Christian Lundin (55) gått til sak mot Oslo kommune.

LAM FRA BRYSTET: Geir Kåre Nyland avbildet i forbindelse med et VG-intervju i 2021.

Det var i mai 2021 at Nyland, kjent som «GK», utførte et såkalt «militærstup» – med hodet først og armene ned langs kroppen.

Han pådro seg en komplett ryggmargsskade og ble lam fra livet og ned. Han fikk også store hodeskader og sliter blant annet med nedsatt syn.

8. november sendte han inn stevningen til Oslo tingrett på vegne av Nyland, som er kjent som vinner av NRK-serien «Norges tøffeste» i 2013 og MMA-utøver på landslagsnivå.

VG+ i 2021: Opp fra dypet – slik har GK det etter stupeulykken

– Kommunen har tre uker på å gi et tilsvar og eventuelt erkjenne ansvar, eller bestride det. Når fristen er gått ut blir det et planleggingsmøte der det blir satt et tidspunkt for en eventuell rettssak, sier Lundin til VG.

Slik ble hverdagen til Nyland etter ulykken:

Nyland hevder at ingen fra Oslo kommune har tatt kontakt med ham etter ulykken, og han er meget kritisk til det han mener er for dårlig skilting på ulykkesstedet og området rundt.

Da Nyland stupte traff han trolig et rør som ligger rundt halvannen meter under vannoverflaten og som ikke var merket på ulykkestidspunktet.

– Først og fremst er det viktig å belyse at det er et veldig farlig område der mange mennesker bader, sier Nyland til VG.

ULYKKESSTEDET: Det var like ved Munchmuseet at Geir Kåre Nyland hoppet fra bryggekanten og pådro seg de alvorlige skadene.

Lundin håper saken kan komme opp i Oslo tingrett før sommeren og antyder at det kan bli snakk om en erstatningssum på over ti millioner kroner.

– Geir Kåre er ung, alvorlig skadet, trenger mye hjelp i det daglige og har hatt betydelige inntektstap. Dette tapet har han krav på å få erstattet fullt ut. Det er så viktig å få avklart ansvaret for kommunen for å unngå at andre blir alvorlig skadet. Det kan gjøres med enkle tiltak, mener Lundin.

– Hvis disse rettssakene ender med at jeg sitter med to millioner i gjeld, så er det likevel verdt det. Målet mitt er at ingen andre skal oppleve det helvetet jeg lever i nå, sier Nyland og legger til:

– Dersom det kan unngås skader med noen ekstra skilt, så kan jeg ikke forstå hvorfor det ikke blir satt opp. Jeg synes det er sjokkerende dårlig skiltet, og så dem jo ikke selv før jeg stupte.

VG har vært i kontakt med Oslo kommune, men foreløpig ikke fått en kommentar til stevningen.

– Dette er en veldig lei ulykke som vi tar på alvor. En ulykke er alltid én for mange. Det har hele tiden vært skilt på bryggekanten som advarer om at vannet er grunt og at det er forbudt å stupe fra kanten. I lys av ulykken ble det, som et umiddelbart strakstiltak, montert opp enda flere av disse skiltene for å øke synligheten, sa Monica T. Olsen, presseansvarlig i Bymiljøetaten, til Avisa Oslo da Nyland og advokat Lundin sendte et brev til kommunen der de ba om at det ble tatt stilling til ansvarsspørsmålet.

Nå går det trolig mot rettssak.