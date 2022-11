Bø vant i sesongåpningen: – Jeg følte jeg ble litt glemt

SJUSJØEN (VG) De andre landslagskollegene kom til Sjusjøen for å vinne. Det var ikke så mange som snakket om Tarjei Bø (34) i sesongåpningen – men han vant foran Sturla Holm Lægreid og Vetle Sjåstad Christiansen på sprinten.

UNDERDOG: Tarjei Bø viste lovende takter i sesongåpningen.

Det at han ikke var blant favorittene til å vinne fikk Tarjei Bø med seg.

– Jeg følte jeg ble litt glemt her. Jeg var god i fjor og er fortsatt god. Det gjelder bare å vise seg frem når det gjelder. Det er mye prat, sier Tarjei Bø til VG og ler godt.

– Det var bra jeg fikk satt unggutta på plass, melder veteranen.

– Tarjei har gått litt under radaren. Han har ikke vært like “brautende” som oss og si vi skulle på pallen. Han kommer til å bli skummel denne sesongen og det ser vi i dag. Han er i kjempeform og skyter kjempegodt, sier Sturla Holm Lægreid.

VANT: I stjernenes fravær vant Karoline Knotten kvinnenes sprint.

Karoline Knottens oppvisning i sesongåpningen var en pekefinger til de som har begynte å tvile på kvinnelandslaget i fraværet til Tiril Eckhoff, Marte Olsbu Røiseland og Ingrid Landmark Tandrevold.

– Vi har blitt snakket litt ned, så da var dette en grei beskjed. Selvfølgelig er det kjipt at de andre ikke er på plass, men at vi da har andre jenter som kan gjøre det bra – det har ikke alle folk helt fokusert på. Vi har trent godt i hele år og gjort en god jobb, så da synes jeg det er litt ufortjent. Da er det gøy å vise at man gjør et godt løp, og jeg tror hele laget kan gjøre det bra gjennom hele vinteren, sier Knotten til VG.

– Jeg vet ikke om de prøver å være kritisk. Jeg skal ikke si at jeg er en gullgrossist og at du kan forvente de samme medaljene som med Mart og Tiril, men vi andre kan også ha en god dag, sier Knotten som har to 3.-plasser som beste resultat i verdenscupen.