Lægreid slo tilbake i sin Kollen-debut: – Føles stort

HOLMENKOLLEN (VG) Etter en strålende start med seier i sesongens første renn i Östersund, har det gått blytungt for Sturla Holm Lægreid. Men nå svinger det av 25-åringen igjen.

SPILLER OPP: Sturla Holm Lægreid hadde ikke gitaren for hånden, men benyttet skiene under premieutdelingen i ettermiddag. Til venstre: Quentin Fillon Maillet, til høyre: Sebastian Samuelsson.

Det skulle gå 51 individuelle verdenscuprenn før 25-åringen fikk sin debut på hjemmebane i Holmenkollen. Den sto til 20 i stil og han jublet som om han hadde vunnet OL-gull.

– Det føles stort å vinne i sin debut i Holmenkollen. For oss norske er det den største arenaen og i tillegg med mamma, pappa, onkel og tante, bror og søster og venner på tribunen så kan det ikke bli større, sier Holm Lægreid til VG.

Fjorårets VM-konge ledet fra start til mål på sprinten - og tok sesongens andre verdenscupseier. Quentin Fillon Maillet ble nummer to og sikret seg også den lille kula for seier i sprintcupen.

Sebastian Samuelsson var 26,5 sekunder bak Holm Lægreid i mål på en 3. plass.

– Jeg har ventet på å få konkurrere her, men de siste to årene har det blitt avlyst. Forventningene har bygget seg opp og jeg hadde så lyst til å gjøre det bra. Jeg fikk gode tilbakemeldinger gjennom hele løpet også når jeg følte det gikk tungt. Da skjønte jeg at de andre også var slitne og da fikk jeg litt ekstra krefter.

STURLAS SUPERDAG: Sturla Holm Lægreid jublet vilt da han gikk i mål på sprinten.

25-åringen startet sesongen med en seier i Östersund, men har gått 15 verdenscuprenn uten å vinne. Nå føler han at han er tilbake der han var.

– Langrennsformen er betydelig bedre nå. Før jul var skyteformen bra, og nå etter OL er begge deler bra. Det var det jeg fikk til i fjor, at jeg var jevn på skytingen og jevnt god i sporet. Nå har jeg vist at i toppform er jeg i verdensklasse - som i dag. Det er en motivasjon til neste år å vite at toppnivået mitt har faktisk blitt høyere. Du må bare finne det tidligere i sesongen, sier Lægreid til VG.

– Verdensklasse

Lægreid har vært flere ganger på pallen gjennom sesongen både i verdenscupen og OL, men da som en del av det norske stafettlaget.

Vetle Sjåstad Christiansen var også feilfri og ble nest beste nordmann med sin 7. plass.

– Det var ikke forhold for verdens tyngste skiskytter. Jeg kjente fra start at det var løsere enn jeg hadde sett for meg. Jeg er glad for at en annen nordmann tok ansvar og knuste alle. Sturla gjennomfører jo et så godt løp, det er i verdensklasse, sier Sjåstad Christiansen.

Tarjei Bø (10. plass) og Aleksander Fjeld Andersen (9. plass) har også et godt utgangspunkt foran lørdagens jaktstart.

– Alt kjøret og etter å ha vært i kjelleren for å få gode plasseringer i OL samt sykdom før Kontiolahti gjør at jeg ikke tror det er fysiologisk mulig å være som Sturla denne helgen. Det blir litt sånn at alt som skjer nå blir bonus. Jeg har uansett ikke én prosent skuffelse i meg etter det som har skjedd denne sesongen, sier Tarjei Bø til VG.