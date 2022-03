Lægreid slo tilbake i Kollen – knuste konkurrentene på sprinten

HOLMENKOLLEN (VG) Etter en strålende start med seier i sesongens første renn i Östersund, har det gått tyngre for Sturla Holm Lægreid. Fredag slo han tilbake med en maktdemonstrasjon i Holmenkollen.

STRÅLTE: Sturla Holm Lægreid på sprinten i Holmenkollen.

– Det føles skikkelig deilig. Det var deilig å gå ut fra stående med fullt hus og familien på tribunen. Det betyr så utrolig mye å levere slik jeg gjør nå, når jeg har den største heiagjengen min som har støttet meg i alle år på tribunen, sier Lægreid til NRK.

Ut fra standplass ledet han som ble fjorårets VM-konge, men som kun står med én verdenscupseier denne sesongen, med 26 sekunder ned til svenske Sebastian Samuelsson som fulgte nærmest.

Ut på den siste runden økte ledelsen til 28 sekunder, før den var tilbake på 26 da 25-åringen krysset målstreken.

– Jeg ga alt jeg hadde på forrige sprint, da ble jeg nummer to. I dag måtte jeg bare gjøre det samme og håpe at det ble litt bedre. Det passer meg bra disse løypene her når det blir vått og vanskelig. Da får jeg igjen for det jeg er god på, sier Lægreid til NRK.

Lægreid slo en knyttneve ut i været og var tydelig fornøyd med egen innsats. Og selv om både kommentatorer og utøveren selv holdt litt tilbake på feiringen da en rekke utøvere fortsatt er ute i løypa, men i realiteten var det ingen som kan true 25-åringen.

Dermed gikk Lægreid inn til sin første individuelle seier i verdenscupen siden sesongåpningen i Östersund i slutten av november.

– Nei, ser jeg på tidligere resultater, så har jeg nok ikke det. Med så god skyting og så god fart i løypa. Jeg føler at formen har blitt litt bedre mot slutten av sesongen, svarer Lægreid på NRKs spørsmål om han noensinne har gått en så god sprint.

Lægreid har vært flere ganger på pallen gjennom sesongen både i verdenscupen og OL, men da som en del av det norske stafettlaget.

Sesongen har dermed stått i sterk kontrast til fjoråret hvor Lægreid ble VM-konge med fire gull. Men fredagens seier ble en plaster på såret:

– Jeg vil si at Holmenkollen står sterkt i verdenscupen. Å ta en seier her foran publikumet, det henger høyt, sier Lægreid.

Rennet pågår fortsatt, men ingen kan true tiden til Lægreid!