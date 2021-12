Verstappen roste Hauger: – Kult at han følger med

Max Verstappen (24) vant Formel 1-mesterskapet. Dennis Hauger (18) vant Formel 3. Tirsdag gratulerte de hverandre i Abu Dhabi.

MESTERE: Max Verstappen (t.v.) kunne juble over Formel 1-mesterskapet i helgen, mens Dennis Hauger (t.h.) var tilskuer i Abu Dhabi. Tirsdag møttes de under Formel 1-testen.

– Vi gratulerte hverandre med mesterskapene, forteller Dennis Hauger til VG.

– Hva sa Verstappen til deg?

– At jeg hadde hatt en bra sesong og at det var bra kjørt. Det er kult at han har fulgt med.

Mens Dennis Hauger var i en egen klasse i Formel 3-meterskapet, sikret Max Verstappen seg VM-gullet i Formel 1 etter å ha kjørt forbi Lewis Hamilton på aller siste runde av Abu Dhabi Grand Prix søndag.

De har hilst på hverandre også tidligere, men tirsdagens møte i Red Bulls gjesteområde under Formel 1-testen i Abu Dhabi var selvsagt noe spesielt.

Hauger mottok i helgen det synlige beviset på sin Formel 3-seier, så var han tilskuer på det utrolig dramatiske Formel 1-løpet.

– Det var vilt å være til stede under løpet søndag. Det var mye som var på grensen og spenningen var der helt til siste runde. Det var ekstremt kult og spennende å være til stede, sier Dennis Hauger.

– Hvordan er stemningen i Red Bull nå?

– Den er ganske så god. Selv om noen kanskje har litt vondt i hodet etter feiringen i helgen.

Dennis Hauger ble fanget opp av Red Bull-systemet allerede som 14-åring. Etter en skuffende 2020-sesong, har Aurskog-karen stått frem som en av de store Formel-talentene i 2021.

Hans kjøring i Formel 3 har vakt oppsikt. I 2022 tar han steget videre til Formel 2. I Abu Dhabi har han møtt blant annet den mektige Red Bull-profilen Helmut Marko, som tross sine 78 år har stor innflytelse.

– Hva sier Marko nå?

– Han sier at jeg har hatt en bra sesong og at de er «happy» med meg. Men det er ikke noe jeg skal tenke for mye på. Jeg må bare fortsette i den rytmen jeg er i. Jeg vet hvor lett det kan snu.

Nå venter tre dager med Formel 2-testing for Dennis Hauger; torsdag, fredag og lørdag.

– Det blir mye nytt, sier Dennis Hauger.

– Blir overgangen fra Formel 3 til Formel 2 like stor som overgangen fra Formel 4 til Formel 3?

– Jeg har ikke prøvd ennå, men jeg tror ikke den blir like stor. Men det er forskjeller, som jeg må lære meg. Det blir spennende å se åssen det føles. Jeg ønsker å bygge opp selvtilliten så fort som mulig. Jeg gleder meg i hvert fall til å komme i gang.

– Hvor viktig har 2021 vært?

– Det har vært en avgjørende sesong og det er bra at det gikk som det gikk. Jeg må bare prøve å utnytte rytmen og fremdriften jeg har. Dette har vært viktig for meg selv mentalt og veien videre. Det hadde vært hardt om det ikke hadde gått bra i år. Sånn er det.

Maset om når han kommer til Formel 1, skal vi spare Dennis Hauger for denne gang. Men han føler at han er i siget:

– Jeg har en god feeling. Jeg må bare fokusere på det jeg kan gjøre noe med selv. Jobbe sammen med teamet.

Denne ukens Formel 2-testing foregår med samme team som Hauger har hatt i Formel 3, Prema. Det er ikke rakettforskning å tippe at Hauger kommer til å kjøre i Prema-teamet også i Formel 2.

Dennis Hauger blir også nærmere knyttet til Red Bulls Formel 1-team i 2022.

– Nøyaktig hva det betyr, vet vi ennå ikke, forteller pappa Tom Erik Hauger til VG.