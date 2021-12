Kaptein Bredal Oftedal: – Nå er vi akkurat der vi skal være

GRANOLLERS (VG) (Norge-RHF 34–28) De slo russerne med ett mål mer enn Frankrike gjorde mandag. Landslagskapteinen mener at Norge er på helt riktig sted foran VM-semifinalen fredag.

STERK KVELD: Stine Bredal Oftedal og Norge er klare for VM-semifinalen.

– Nå er vi akkurat der vi skal være, sier Stine Bredal Oftedal til VG etter å ha levert en god kamp mot RHF. Jubelen sto halltaket etter en sterk norsk seier i Palau de’Esports.

Men det kokte mer i VMs hovedarena da Spania spilte tirsdag.

Spania har vunnet syv strake seire i VM. Men det stresser ikke Bredal Oftedal etter svært sikker seier over et Russland som ikke har tapt for Norge siden 2017.

– Det er nesten slik at vi kan slippe ned skuldrene litt. Jeg vet at semifinalenervene kommer, men det er veldig deilig å være der, sier hun.

Spania slo Tyskland 26–21 i sin kvartfinale tirsdag.

Spillere som Carmen Campos (7 mål) og Paula Arcos (4 mål) imponerte da Spania snudde kampen og gikk til semifinalen. Det skapte stor begeistring.

– Dette er veldig inspirerende for oss. Nå vil vi bare fortsette, sier 19 år gamle og svært raske Arcos til VG.

– Jeg så kampen mot Tyskland. Jeg synes de spilte veldig bra. Masse fart og med keepere som redder skudd. Og så spiller Spania på hjemmebane. det er nå spesielt. Jeg tenker at dette blir en utrolig morsom semifinale å spille nettopp på grunn av det, forklarer Stine Bredal Oftedal

– Semifinale er semifinale. Det handler om å være god der og da. Det er bare å gå «all in», sier hun etter å opplevd akkurat det motsatte mot russerne i OL og ikke minst i den tapte semifinalen mot nettopp kumamoto-VM for to år siden.

– De har andre typer spillere enn russerne. Kanskje må vi spille annerledes, følger Sanna Solberg-Isaksen opp.

– Det blir en revansjekamp, bekrefter Veronica Kristiansen til VG.

– Alle lag i en semifinale er gode. jeg tror det blir tøft. Men vi får forberede oss godt igjen, sier Kari Brattset Dale. Østfoldingen leverte en stor kamp mot Russland.

– Jeg føler meg bra, sier Györ-spilleren som ikke har opplevd VM-gull.

Hun bidro sterkt til Norge ledet med fem mål tidlig. I skjebnekampen mot Nederland mandag lå Norge under med fire mål tidlig.

– Vi var klare fra start. Det er viktig, sier 7-målsscorer Sanna Solberg-Isaksen som mener at hun ble spilt god på venstrekanten.

– En sånn start vi liker. Selvtillit og kontroll med en gang, beskriver Bredal Oftedal.

– Vi har ventet på dette og jobbet hardt for det, legger til.

Norge har startet mange kamper svakt i VM. Men nå var det helt motsatt.

– Vi klarte å starte med å skru forsvaret litt opp. Russerne startet med å score mål, men vi kom mer opp i kroppen på dem rett og slett. Det gjør forskjellen. Jeg tenker at det peker litt frem i mesterskapet, sier hun.

– Selv om vi ikke har likt å ha så dårlige starter. Men det har ført til at vi har måtte jobbe ekstra for ting. Vi har kjent på at vi kan snu ting som er dårlig. Det er en stor trygghet å ha med seg. Vi kan komme til å ligge under i de neste kampene også.

Norge slo russerne med ett mål mer enn OL-vinnerne Russland. 34–28 mot 33–28. Det har Stine Bredal Oftedal lagt godt merke til.

– Ja, det var det faktisk. Det var bra, smiler hun.

– Vi kan si at vi er der vi skal være, mener Sanna Solberg-Isaksen som går inn i VM-semifinalen med 28 VM-scoringer.

VM avsluttes med finale og bronsefinale søndag i Granollers like utenfor Barcelona. Norge kjemper de neste dagene for sitt første VM-gull siden 2015 og sin første VM-finale siden 2017.