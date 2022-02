De deler coronaskjebne med de norske langrennsløperne

Det er ikke bare norske OL-utøvere som kan få OL ødelagt av corona. Det er ikke rent få vintersportstjerner som må se OL på TV etter å ha blitt coronasmittet.

SATT UT AV SPILL: Simen Hegstad Krüger (midten) var et av Norges gullkort i OL. Nå er han coronasmittet, i likhet med Marita Kramer (t.v.), Heidi Weng (t.h.), Teresa Stadlober (nede til høyre) og Mikhail Koljada (nede til venstre).

Langrennsløperne Simen Hegstad Krüger, Heidi Weng, Anne Kjersti Kalvå og trener Arild Monsen deler skjebne med mange. Selv om det er usikkert om de norske løperne får med seg noe som helst av mesterskapet, er OL over før det er kommet i gang for andre.

Vi har saumfart internasjonale medier og tatt en opptelling noen dager før OL starter onsdag.

Søndag ble det bekreftet at kvinnenes verdenscuplederen i hopp, Marita Kramer, har testet positivt. Tirsdag testet hun positivt igjen og forbundet bekrefter at hele OL ryker for østerrikeren.

«Vår verste frykt er blitt en trist realitet», skriver forbundet på Twitter, som melder at Kramer føler seg frisk og klar.

Østerrike har hatt sine corona-problemer. Teresa Stadlober (langrenn), Katharina Gallhuber (alpint) og Katrin Beierl (bobsled) kom seg ikke på flyet til Kina på fredag på grunn av CT-verdiene i de siste prøvene etter å ha vært smittet. Sistnevnte er nå på plass i Kina, mens Stadlober ankommer onsdag. Gallhuber venter fremdeles i hjemlandet.

RIVAL: Teresa Stadlober (t.h.) har utfordret de norske langrennskvinnene mange ganger.

Zan Kosir, en snowboard-utøver fra Slovenia, testet positivt for corona etter å ha landet i Beijing. Også den andre testen var positiv for slovenernes flaggbærer. Han deler skjebne med landsmannen Darko Centrih (snowboard). Han testet også positivt etter ankomst.

Den russiske kunstløperen Mikhail Koljada testet positivt rett før han skulle på pre camp før OL. 26-åringen vant OL-bronse for fire år siden, men blir nå trolig erstattet i troppen.

Russerne Alexei Pushkarev og Vasilij Kondratenko (bobsled) ble isolert etter positive corona-prøver under treningsleiren i Sotsji, men skal nå være på plass i Beijing. Nikita Tregubov (skeleton) har sølvmedalje fra OL i Pyeongchang. Han ble smittet på samme treningsleir og er ikke å finne på utøverlisten nå.

Fem personer tilhørende Canadas OL-team har trøbbel med å innfri smittekravene, men Canadas OL-komité vil ikke gå ut med navn før en utøver selv eventuelt velger å gå ut med informasjonen.

Josh Williamson (bobsled) testet positivt på corona søndag og kom seg ikke med flyet fra USA til Beijing.

Alina Müller og Sinja Leemann var heller ikke med flyet da Sveits sine ishockey-kvinner dro til Kina.

De danske ishockeylandslagene rapporterte åtte corona-smittede på sine herre- og damelag på mandag i forrige uke. Noen av disse spillerne kan rekke OL. Ved ankomst i Beijing testet Lilli Friis-Hansen og Kristine Melberg positivt. Begge er isolert.

Det gjør definitivt ikke Sara Grahn. Keeperen på Sveriges ishockeylandslag må bli hjemme etter å ha blitt coronasmittet. Det må også de svenske herrespillerne Erik Gustafsson og Emil Djuse. De har blitt erstattet av Theodor Lennström og Philip Holm.

Den svenske langrennsløperen Leo Johansson testet positivt forrige torsdag. Johansson ble coronasmittet tidligere i januar, og mandag kom beskjeden om at han hadde testet seg ut av karantenen.

– Jeg er så glad, sier han til TT, ifølge Aftonbladet.

FRIHET: Johansson opplevde marerittet da han testet positivt. Nå er langrennshåpet ute av karantene.

Slovenias Eva Urevc (langrenn) testet positivt for halvannen uke siden og har måttet utsette avreisen til Kina.

Zuzanna Fujak (langrenn) må bli hjemme i Polen etter å ha testet positivt. Polske Natalia Maliszewska (kortbaneløp) er isolert i Beijing med positiv prøve. I alt har den polske OL-delegasjonen åtte smittede, blant disse er skøyteløperne Natalia Czerwonka, Magdalena Czyszczon og Marek Kania.

Irans flaggbærer i OL, Seyed Satter Seyd, kommer ikke til Kina. Langrennsløperens positive coronatest ble kjent søndag.

Hopperne Johan André Forfang og Daniel André Tande har utsatt sin reise til Beijing på grunn av CT-verdiene i prøvene deres etter at begge testet positivt for corona i forrige uke. Tirsdag ankom lagkameratene flyplassen i Beijing:

SKO-FOTBALL: Halvor Egner Granerud tester ut skuddfoten.

Presidenten i den internasjonale paralympiske komité (IPC), Andrew Parsons, går glipp av OL etter at han ble smittet av covid.

Riho Roosipold, langrennstrener for Estland, er i karantene etter at han testet positivt ved ankomst Beijing torsdag.

Sportsutviklingssjef i den svenske olympiske komité, Johan Flodin, kom seg også til Kina, men ved ankomst testet han positivt.

Australias første curlinglag gjennom historien fikk coronatrøbbel ved ankomst Kina, men er nå ute av isolasjon.

Den sveitsiske ishockeyspilleren Christian Marti er også smittet og har forlatt troppen.