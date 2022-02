Disse går åpningsdistansen for Norge – Iversen vraket

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Sjur Røthe, Pål Golberg, Johannes Høsflot Klæbo og Hans Christer Holund går fellestarten med skibytte for Norge, mens Emil Iversen er vraket.

GÅR FOR NORGE: Johannes Høsflot Klæbo (t.v.) og Hans Christer Holund er to av fire norske gullhåp på 30 kilometeren med skibytte.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Oppdateres.

Langrennslandlaget har hatt en turbulent oppladning til OL med coronasmitten som slo ned som en bombe i leiren under høydeoppholdet i Italia.

Det gjorde at Johannes Høsflot Klæbo og co. kom seg senere avgårde til Kina, og dermed har hatt mindre tid til å snu døgnet.

– Det er på ingen måte optimalt, vi skulle gjerne vært her lenger. Og vi skulle helst ikke hatt tre dager i lavlandet i Norge, men når situasjonen ble som den ble, så tror jeg vi har gjort det beste ut av det. Jeg ser frem mot å konkurrere, og jeg tror ikke det er der slaget går nå, sier trønderen til VG.

Laguttaket ble presentert på en pressekonferanse natt til torsdag norsk tid.

– De fire som er her, er vurdert sterkere enn Emil på denne distansen i år. Emil har hatt en litt berg-og-dal-bane-sesong til nå, og det vet han godt selv, sier herrenes allroundtrener Eirik Myhr Nossum om vrakingen av Iversen.

Fellestarten med skibytte er den første av fire individuelle langrennsøvelser for herrene under OL i Beijing. Den starter klokken 08:00 norsk tid søndag.

Få alt av siste nytt i vårt OL-studio.

LAGET: Landslagstrener Eirik Myhr Nossum (t.v.) under torsdagens pressekonferanse sammen med de fire som skal gå for Norge på 30 kilometeren.

Sverige har også tatt ut sitt lag til distansen. Calle Halfvarsson, Leo Johansson, Jens Burman og William Poromaa går for de gule og blå.

Simen Hegstad Krüger er regjerende olympisk mester på distansen. Han vant foran Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund på en norsk jubeldag i Pyeongchang.

Krüger fikk sitt store gjennombrudd for fire år siden i Sør-Korea, men denne gangen er ikke det norske gullhåpet med.

Lyn-løperen var en av de uheldige som ble smittet av corona under det norske høydeoppholdet i Seiser Alm før mesterskapet.

– Det sitter noen hjemme som gjerne skulle vært her. Vi må tenke som et lag, og kanskje gå som et lag. Alt fra både trener og utøvere hjemme, som kunne tenkt seg å være her og som kunne vært med å gå fryktelig fort, sier Klæbo om situasjonen.

28-åringen er ikke endelig ute av OL-troppen, men må belage seg på å se store deler av lekene på TV. Krüger kan rekke OLs avsluttende distanse, femmila.

Krüger tok også VM-sølv på fellestarten med skibytte i Oberstdorf sist vinter, bare slått av russiske Aleksandr Bolsjunov. Holund tok bronsen.