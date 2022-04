Rekdal svarer på Bohinens spillestil-skepsis: – Han har nok fulgt lite med

TRONDHEIM (VG) Christian Gauseth synes Rosenborg er langt unna der de bør være, mens Lars Bohinen spør seg om hvor opptatt Kjetil Rekdal er av eget angrepsspill. Den nye RBK-treneren mener ekspert-skytsen bommer.

Under den tredje serierunden, der Rosenborg hadde én svak og én ålreit omgang borte mot Sarpsborg og sånn sett fikk betalt etter kvaliteten med uavgjort 1-1, bød begge Discoverys eksperter på en analyse av Rekdals Rosenborg så langt.

– De har hatt noen omganger, men ikke klart å sette sammen en hel kamp ennå, som er bra. De er langt fra å være et lag som kan klare å kontrollere kampen med ball. Det er kontringer, pushing og trøkk. Noe særlig grunnspill er det ikke å spore, kommenterte Lars Bohinen i studio.

Bohinen var selv spiller under Rekdals første periode som trener i Vålerenga og jobbet etter hvert også som sportssjef med Rekdal i samme klubb. Siden har han møtt sin gamle midtbanekamerat fra Drillos 90-tallslandslag som motstandertrener.

– Jeg vet ikke offensivt hva slags grunnspillstanke han har, for å være ærlig, fortsetter forrige sesongs Sarpsborg-trener, som understreker at Rekdal stort sett har oppnådd resultater der han har vært:

Kjetil Rekdal svarer slik på Bohinens betraktninger:

– Du kan jo spørre spillerne her om de føler vi ikke har noen plan bak det vi holder på med. Jeg har ikke sett det, og jeg kan ikke bruke tid på å forholde meg til det som blir snakket om utad. Jeg bruker tid på spillerne mine her og hverdagen her. Vi vet veldig godt hva slags «bestilling» som er forventningen til oss. Det er å vinne, først og fremst, så er det offensiv, attraktiv fotball. Vi jobber for å komme oss opp på det nivået at det kan synes hele tiden. Det er ikke sånn at vi legger en brems på det, sier Rekdal til VG.

– Har Bohinen fulgt dårlig med – eller har du lite markant offensivt grunnspillpreg?

– Nei, han har nok fulgt lite med, melder Rekdal.

– Han har en rolle som ekspert og da må han utøve den på sin måte. Vi ble vel tippet ganske langt ned før sesongstart, så vi har startet bra, sånn sett, ut fra tipsene. Da er det litt rart at vi blir angrepet etter tre serierunder, påpeker den ubeseirede Rosenborg-treneren.

Søndag står Rekdal fra Romsdal overfor Molde, hans første seniorklubb fra spillerkarrieren. På fredagens trening varierte Rekdal på absolutt alt under formasjonsøkten:

Førstelaget ble drillet i både 3-4-3 og 3-5-2, og underveis ble det skiftet spillere både på vingbackene og midtbanen.

– Jeg håper vi skal stå godt til dem. Molde har massevis av ferdigheter, både fart og kreativitet og enkeltspillere som kan gjøre forskjeller, men det har vi også. Disse kampene her blir ofte «tight», rugby-lignende i 60 minutter, så åpner det seg opp siste halvtimen, vurderer Rekdal før den Max-sendte klassikeren søndag kveld.

Den ferske trenerens RBK-utgave ble også tatt for seg av Discovery-ekspert Christian Gauseth etter forrige runde. Den tidligere Mjøndalen-kapteinen mener det varierende spillet innledningsvis gjør at tap mot erkerivalen Molde vil bli avløst av murring fra omgivelsene.

– Rosenborg for meg er å trøkke på, heller vinne 5-4 enn 1-0. Der er de langt unna, sier Gauseth, som bet seg merke i Rosenborgs manglende press da Sarpsborgs keeper sto med ballen sist søndag:

– Det forteller om spillere som er ekstremt lojale og lydhøre på den ene siden, så savner jeg fritenkning på andre siden. Her har de masse muligheter til å gå og presse. De velger ikke å gjøre det, og det er en del av det å bli voksen: Ikke bare gjøre det man blir fortalt, men gjøre det som er lurt. Det savner jeg i Rosenborg, utdyper den tidligere Mjøndalen-kapteinen overfor VG.

– De er trent opp til å følge en strategi, og de er veldig komfortable med det, sier Kjetil Rekdal og forklarer hvorfor de så ut som de gjorde mot Sarpsborg:

– Det har med mange ting. Eksakt hvorfor kan jeg kanskje spare å fortelle, men noen ganger gjør vi det, noen ganger gjør vi ikke det. Det handler litt om hvor vi står på banen, hva vi ønsker at motstanderen skal gjøre, og hva vi ønsker at vi skal gjøre. Han vil nok oppleve at vi kommer til å presse keeperen av og til også.

– Bohinen påpeker at både spillerne dine og «Rosenborg-landet» vil se utvikling i deres eget spill etter hvert?

– Det er det lagt opp til, også. Vi har lagt listen på hvordan vi skal spille ut bakfra. Det blir litt fargeblindt for meg da vi i vinter la listen for høyt, vi ble for spredt, fikk for mye balltap og ble for sårbare. Vi har kanskje pakket sammen laget litt mer for å være mer konkurransedyktige i første del av sesongen, sier Kjetil Rekdal.

