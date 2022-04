Vaksinenekteren herjet: Brooklyn Nets klare for NBA-sluttspillet

(Brooklyn Nets - Cleveland Cavaliers 115–108) Kevin Durant, Kyrie Irving og resten av Nets-stjernene hadde én siste sjanse til å komme seg til NBA-sluttspillet. Den grep de.

HERJET: Kyrie Irving (30) viste seg frem med en enorm 1. omgang, og var toneangivende for at Nets slo Irvings tidligere lag i Play-In-turneringen.

Det har vært en turbulent sesong i Brooklyn. Skader, en vaksinemotstander og en misfornøyd stjerne har preget overskriftene. I tillegg har det sportslige skrantet.

Men nå er alt glemt.

Superstjernen Kevin Durant har kommet seg etter skadene, uvaksinerte Kyrie Irving har endelig fått lov til å spille i New York og uromomentet James Harden er tradet bort til Philadelphia 76ers.

Og med Durant og Irving i storslag ble det til slutt seier over Cleveland Cavaliers natt til onsdag.

Kyrie Irving – som også tidligere har skapt overskrifter med spesielle uttalelser – startet sesongen som en gedigen verkebyll for New York-laget. 30-åringen nektet som mange amerikanere å følge myndighetens vaksineråd, og i staten New York falt det ikke i god jord.

Der måtte nemlig uvaksinerte holde seg hjemme fra jobb – og Irving fikk ikke lov til å dra på seg Nets-uniformen. Han ble suspendert av laget, og fremtiden i Brooklyn så mørk ut.

HEFTIG DUELL: Kyrie Irving og Clevelands Darius Garland (t.h.) scoret 34 poeng hver natt til onsdag.

I det tette kampprogrammet i desember tok Nets ham inn i varmen igjen, da kun for å spille bortekamper utenfor staten New York.

Først i slutten av mars spilte han sin første hjemmekamp for sesongen i Barclay Center, og svarte med sesongens andre «dobbel-dobbel»: Tosifret antall assist (11) og poeng (16) mot Charlotte Hornets.

Kampen natt til onsdag var kun hans syvende hjemmekamp denne sesongen, og det var ingen hvilken som helst motstander for Irving: Han spilte syv sesonger i Cleveland Cavaliers fra 2011 til 2017.

Med 34 poeng og 12 assist kunne han sende gamlelaget slukøret hjem til Ohio, mens han setter kursen for NBA-sluttspillet for syvende gang i karrieren.

Der venter en ny bortekamp, også det mot gamle kjenninger. Nets og Irving skal ta turen til Massachusetts for å møte laget der Irving både ble en helt og syndebukk fra 2017 til 2019: Boston Celtics.

