Tidligere Glimt-helter: – Kan komme hjem med hodet hevet

ZAGREB/OSLO (VG) Selv om Champions League-drømmen brast, lot flere Glimt-legender seg imponere av deler av prestasjonen borte mot Dinamo Zagreb.

fullskjerm neste TUNG AVSLUTNING: Kaptein Ulrik Saltnes og resten av Bodø/Glimt-spillerne satt slukøret igjen etter tapet i Champions League-playoffen. 1 av 2 Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Det nærmet seg straffesparkkonkurranse i den kroatiske hovedstaden, men to sene Dinamo Zagreb-scoringer knuste Bodø/Glimts håp om spill i Champions League-gruppespillet.

– Det er bittert når det skjer fire minutter før slutt. Jeg synes Glimt totalt sett var det beste laget. De styrer andreomgangen, selv om det er jevnt. Det er et lag som kan komme hjem med hodet hevet, sier Jahn Ivar «Mini» Jakobsen til VG.

Han har spilt for både Bodø/Glimt og Rosenborg, og mener Kjetil Knutsens mannskap må ta med seg det positive de har opplev inn i Europa League-gruppespillet.

– De kan få noen kjempegode opplevelser i Europa League, tror «Mini».

Også Glimt-legende Runar Berg synes det var tungt å se den sene avgjørelsen onsdag kveld:

– Det er selvfølgelig irriterende, synd og surt og alt det der – men det er en del av fotballen. Zagreb er et bra lag og spillerne var slitne. Jeg synes Glimt var det beste laget, slår han fast overfor VG og fortsetter:

– Det var en utrolig sterk prestasjon å komme tilbake da de lå under 2-0. De dominerte i ekstraomgangene synes jeg. De var betraktelig bedre og hadde fortjent å gå videre og inn i Champions League. Men det er bare å riste det av seg. Det blir fantastisk med Europa League også.

GLIMT-HELTER: Jahn Ivar «Mini» Jakobsen og Runar Berg etter en kamp mot Lyn i 2003.

«Mini» peker på at det er små detaljer som avgjør at de gule fra nord ikke tok steget inn den gjeveste klubbturneringen denne gangen. Han mener blant annet at spillerne mangler det lille ekstra teknisk – for eksempel i førsteberøringer ute på banen – for å være på topp europeisk nivå.

Samtidig synes han at dagens Glimt-mannskap minner om Rosenborg-gjengen han var en del av under storhetstiden på 90-tallet.

– Vi var gode, men ikke individuelt på nivå med dem vi møtte. Vi var et godt lag. Det er Glimt også, men enkeltspiller for enkeltspiller er de ikke på et høyt europeisk nivå, sier «Mini».

Berg mener på sin side at om det bikker den ene eller andre veien handler mer eller mindre om tilfeldigheter.

– Det som imponerer er som sagt at de klarer å komme tilbake etter å ha fått et par på trynet. Da dominerte Glimt og det kunne like gjerne vært de som scoret, sier Berg.

Nå venter Europa League-gruppespillet. Det gir fortsatt enorme summer inn i Glimt-kassen. Og selv om de aller fleste av Europas toppklubber ikke blir å se på Aspmyra denne høsten, er det likevel noen gjeve lag å møte i Europa League – som Manchester United og Arsenal.

– Jeg hørte det var muligheter for å møte dem og Real Sociedad. Drømmen min er å få ett engelsk lag som gjør det til en kjempeopplevelse – og lag som du kan plukke poeng fra. Slik at man ikke bare er med for å være med, sier «Mini».

– Vi får nøye oss med Manchester United, sier Runar Berg og flirer.

– Det som er sikkert er i hvert fall at det kommer storlag til Aspmyra igjen. Det blir et nytt eventyr.

Fredag trekkes Europa League-gruppene. Der vil Bodø/Glimt være andre- eller tredjeseedet.