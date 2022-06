Svensk millionglis: Tjener mest i tysk storklubb

Svenske Emil Forsberg (30) er en av lønnskongene i Bundesliga, hvor han tjener desidert mest i sin klubb.

SVENSK STJERNE: Emil Forsberg på trening foran kampen mot Norge sist søndag. Norge vant 2–1.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Forsberg får oppleve et utsolgt Ullevaal stadion når han og landslagskollegene går ut på gresset mot Norge i Nations League søndag kveld.

Sverige har en jobb å gjøre, Norge leder gruppen i Nations League med syv poeng, Sverige har bare tre. Uten Zlatan Ibrahimovic med for Sverige, er RB Leipzig-stjernen Emil Forsberg en av de største svenske stjernene.

Og svensken tjener mest i storklubben RB Leipzig, viser tall Aftonbladet presenterer fredag. Forsberg er på lønnstoppen med 60 millioner kroner i året.

– Det betyr at jeg blir satt pris på i klubben, at jeg har gjort noe bra. Jeg forsøker å være et godt forbilde for alle i klubben, sier Forsberg skriver Aftonbladet.

De har hentet tallene fra tyske Bild.

Fakta Disse tjener mest i Bundesliga, klubb for klubb 1. Robert Lewandowski, Bayern München: 250 mill. 2. Marco Reus og Niklas Süle, Borussia Dortmund: 126 mill 3. Patrick Schick, Bayer Leverkusen: 80 mill. 4. Emil Forsberg, RB Leipzig: 60 mill. 5. Marcus Thuram, Borussia Mönchengladbach: 52,6 mill. 6. Amine Harti, Schalke 04: 52,6 mill. 7. Andrej Kramaric, TSG Hoffenheim: 52,6 mill. 8. Krzysztof Piatek, Hertha Berlin: 47 mill. 9. Maximillian Arnold, Wolfsburg: 44 mill. Les mer

Ingen er i nærheten av lønnssjekken til Robert Lewandowski i Bayern München, med en kvart milliard i året.

Svensken er også et stillehav unna den nye lønnen til Erling Braut Haaland i Manchester City. Nordmannen kommer til å tjene rundt 4,5 millioner kroner i uken, det vil si rundt 234 millioner kroner i året. Braut Haaland scoret begge Norges mål da Sverige ble slått på Friends Arena sist søndag 2–1. Svenske Anthony Elenga ga Sverige et trøstemål på overtid.

Sverige gikk på en kjempesmell og tapte mot Serbia torsdag, da Norge spilte 0–0 mot Slovenia.

Forsberg forteller til Aftonbladet at han sløser lite med pengene, og sparer til datteren.

– Det gjelder å ta vare på de sjansene du får til å tjene penger. Samtidig trives jeg veldig bra i byen og har vært der i åtte år nå. Jeg forsøker å spare en del til familien, sier Forsberg.

Norges gruppe i UEFA Nations League ser slik ut:

Norge, 3 kamper: 7 poeng

Serbia, 3 kamper: 6 poeng

Sverige, 3 kamper: 3 poeng

Slovenia, 3 kamper: 0 poeng