Solbakken om Glimt: – Et ekstremt resultat

Landslagstrener Ståle Solbakken mener Glimt nedsabling av José Mourinhos Roma er hinsides det meste i norsk fotballhistorie.

– Det var en kamp for minnebøkene. 6–1. Resultatet er ekstremt, sier Solbakken til VG.

Landslagstreneren så Kjetil Knudsens menn i gult ydmyke italienske superstjerner. Solbakken tror flere Glimt-spillere kan ende opp som Jens Petter Hauge etter denne triumfen, altså som proffer i de store ligaene.

– Jeg var ganske sikker på at det ville bli en god kamp, med ett eller tre poeng til Bodø/Glimt. Men dette er jo bak all mulig sunn fornuft. Jeg hadde nok ikke fått inn den der på oddsen, sier Solbakken og ler.

– Tror du flere Glimt-spillere ble lagt merke til, så det kommer tilbud fra utlandet?

– Dette er et resultat som vil gå verden rundt, og det blir oppmerksomhet rundt både spillere og trener.

Mourinho og Roma ble slaktet i internasjonale medier, men Solbakken tror Mourinho blir tilgitt av Roma-fansen.

– Han har det nok veldig vondt nå, så jeg tror nok han skal vinne den neste kampen. Men han har gjort en god jobb med Roma, og de går nok videre fra gruppen. I tillegg sparte han noen spillere til søndagens hjemmekamp mot Napoli. Men det er klart at et slikt tap gjør veldig vondt for en trener, sier Solbakken.

Landslagstreneren hyller Glimt for spillestil, som fotballag, for gode individualister, for trenerarbeidet, for rekrutteringen og for å gi spillere tid til å lykkes. Han kaller Bodø/Glimt et mønsterbruk.

– Dette er stort. Men vi må passe litt på kontekst her, for det er et stykke opp til det Rosenborg gjorde. Det var Champions League. De slo både Real Madrid, Milan og Borussia Dortmund. Dette er på nivå med da Tromsø og Viking slo Chelsea, Brann slo PSV Eindhoven og da Lillestrøm slo Ajax på 1970-tallet, sier Solbakken til VG.

Her er resultatene i kampene Solbakken sammenligner Glimt-seieren med:

Tromsø – Chelsea 3–2 i 1997 (Cupvinnercupen).

Viking – Chelsea 4–2 i 2002 (UEFA-cupen).

Brann – PSV Eindhoven 2–1 i 1996 (Cupvinnercupen).

Lillestrøm – Ajax 2–0 i 1977 (Serievinnercupen).

Tre Glimt-spillere (Patrick Berg, Fredrik Bjørkan og Marius Lode) var med i landslagstroppen til Solbakken da Norge slo Montenegro 2–0 tidligere i oktober. Landslagstreneren utelukker ikke at det kan bli enda flere etter denne festen.

– Men tre spillere fra samme klubb på landslaget er bra da, sier landslagssjefen og ler fornøyd.

Kjetil Knutsen garanterer at han er festbrems etter seieren over Roma: