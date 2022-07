Jakobs gullformel: – Fester aldri

EUGENE (VG) Jakob Ingebrigtsen (21) svarer «festbrems» på VGs spørsmål om hva som er viktigste årsak til at han foran VM-starten her i Eugene antakelig er verdens beste mellomdistanseløper.

GOD FORBEREDT: Jakob Ingebrigtsen (21) er favoritt foran 1500-meteren i VM i Eugene, og en av favorittene hvis han skulle bestemme seg for å løpe 5000 meter om en uke.

– Det hadde vært gøy å se, hvis du hadde spurt alle de startende på 1500 meter, om hvor mye de har festet de siste årene. Da ville jeg helt sikkert være den som har festet minst, sier han i skyggen av et par gedigne lønnetrær rett utenfor VM-arenaen Hayward Field.

Det gjør han etter at VG har spurt om han selv anser seg for spesielt god til å følge treningsplanen slavisk, om årsaken til hans enestående suksess kort og godt er streng disiplin.

– Hvor mye har du festet det siste året?

– Jeg har jo ikke festet noen ting. Det ødelegger treningen. Det er feil fokus. Jeg har ikke behov for det. Det gjør meg ikke til en bedre løper. Det kan være gøy, selvfølgelig. Men jeg trener ikke to ganger om dagen for å ha det gøy, svarer Jakob Ingebrigtsen.

UNG OG ERFAREN: Jakob Ingebrigtsen (21) vant gull på 1500 meter og 5000 meter i Berlin for fire år siden. Nå kan han ta sitt første VM-gull - ett år etter OL-gullmedaljen i Tokyo.

Han sier også at hvis det er «noe» som vil gjøre ham til en bedre løper, så gjør han det. Hvis det er «noe» som kan gjøre ham dårligere forberedt til neste treningsøkt, ja da gjør han ikke det.

Deretter trekker han litt på svaret på spørsmål om kompisene hans synes han er en kjedelig type som aldri fester.

– Hmmm, jeg føler ikke at jeg er kjedelig. Men de fikk fort forståelse for at jeg har litt annerledes prioriteringer. Spesielt russetiden var et tydelig eksempel på det. Bare et bursdagsselskap. Jeg prioriterer det bort, sier han.

– Elisabeth, stakkar, må gå alene i selskapene?

– Ja ja, men sånn er det, svarer han med hensyn til sin samboer og forlovede.

Jakob Ingebrigtsen vant EM-gull på 1500 og 5000 meter i Berlin for fire år siden. I Doha-VM 2019 havnet han utenfor pallen på begge distansene. For ett år siden satte han olympisk rekord med 3.28,32 da han vant OL-gull på 1500 meter i Tokyo. Her i Eugene mener ekspertene at han vil ta sitt første VM-gull, på den sammen distansen. Den starter med tre kvalifiseringsheat natt til søndag klokken 03.30 norsk tid. Jakob Ingebrigtsen løper i det andre, Ferdinand Kvan Edman (29) i det tredje.

Jakob Ingebrigtsen kan ta sitt andre VM-gull på 5000 meter, der finalen går mesterskapets siste dag 24. juli.

Foran VM for tre år siden, sa han under lag-EM i sin hjemby Sandnes at «utholdenheten» muligens var hans fremste egenskap. Og at han kanskje hadde hatt litt flaks med den, fordi hans opphav - moren Tone og faren Gjert - ikke hadde noe å vise til på den fronten.

I dag ser han det annerledes. Han «har jobbet for den» - utholdenheten - det har ikke med flaks å gjøre.

– Jeg har kanskje mindre og mindre tro på «egenskaper», og kanskje mer på hva man har gjort, understreker han.

– Hva har du gjort?

– Jeg har trent mer spesifikt på å bli god til å løpe. Fra veldig tidlig. Jeg har på mange måter hatt et optimalt opplegg fra jeg begynte å løpe, og til nå. Spesielt på 5000 meter, ikke nødvendigvis 1500 meter. Det har gått stegvis. Jeg utviklet meg mye fra jeg var to til fem år, fem til 10, så 10 til 16, og 16 til 19. Forspranget jeg hadde på mine jevnaldrende da jeg var fem, hadde jeg trent på siden jeg var to, svarer han.

– Det har ingenting å gjøre med hva som er medfødt. Det har å gjøre med at jeg har løpt siden jeg ble født, tilføyer Jakob Ingebrigtsen.

Med VM-fraværet av storebrødrene Filip (29) og Henrik (31), er Ferdinand Kvan Edman, antakelig Norges eneste Eugene-kvalifiserte utøver i full sivil jobb, Jakob Ingebrigtsens landsmann på 1500-meteren. Den skadeplagede 29-åringen mener tålmodighet er hans viktigste «talent» med tanke på hvorfor han endelig kan VM-debutere.

Han bruker ordet «kynisk» for å forklare hvorfor åtte år yngre Jakob Ingebrigtsen er kommet så mye lengre enn ham.

– Han har hatt perfekte forutsetninger med brødrene som han har konkurrert med. De har vært en veldig kynisk familie, hvor løping har stått i første rekke i alt de gjør. Jeg husker fra Jakob var ung (10 år), da jeg løp i junior-VM i Barcelona sammen med Filip. Hele familien (Ingebrigtsen) var med. Jakob var på stranda og lekte, men det handlet bare om å løpe, forteller Ferdinand Kvan Edman.

– I tillegg er hans ekstremt strukturert. Han har hatt veldig god gjennomføringsevne når det gjelder det som må til, tilføyer han.

Daniel Wessfeldt har vært agent og manager for Team Ingebrigtsen i en årrekke. Fredag formiddag lokal tid sto han litt tilbaketrukket og fulgte Jakob Ingebrigtsens pressetreff. Svensken, som også har stav-verdensrekordholder Armand Duplantis (22) og svømmestjernen Sarah Sjöström (28) i stallen, mener det største talentet til Norges friidrettsstjerne er hans fysiske kapasitet - og at han er blitt veldig god til å håndtere ulike situasjoner.

– Det kommer av at han er så mye bedre nå, slik at han har råd til å gå frem for å legge ser i rett posisjon og ikke bli stengt inne. Slik var det ikke i begynnelsen. Da la han seg gjerne sist fra start, og så skulle han ta av gårde, forklarer han.