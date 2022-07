Slik blir sommeren på VG+ Sport: Haaland, Liverpool og Ruud

Erling Braut Haalands Manchester City-debut, fire Liverpool-kamper og Casper Ruud i ATP-turnering er noen av høydepunktene på VG+ Sport i sommer.

HØYDEPUNKTENE: Disse karene er noen av de du får se på VG+ Sport i sommer.

En av verdens beste spisser er norsk, og spiller nå for et av verdens beste fotballag, i verdens mest populære liga.

Og debuten til Erling Braut Haaland for Manchester City får du etter alle solemerker se på VG+ Sport.

VG skal vise Citys to oppkjøringskamper mot henholdsvis meksikanske Club America natt til 21. juli og Bayern München natt til 24. juli. Begge kampene går i USA, og klubben forventer at Club America-kampen skal bli jærbuens debut i lyseblått.

– Erling Braut Haaland er Norges største idrettsstjerne, og det å få vise det som trolig blir hans debut for Manchester City er et scoop for oss. Haaland-interessen er allerede enorm, og den kommer bare til å bli større når han skal i aksjon på banen, sier rettighetssjef i VG, Aslân Farshchian.

Fakta Dette ser du på VG+ Sport i sommer 6. juli: Bodø/Glimt - Klaksvik

9. juli: Seattle Sounders - Portland Timbers

13. juli: Roma - Sunderland

14. juli: Swedish Open med Casper Ruud

15. juli: Liverpool - Crystal Palace

15. juli: Newcastle - 1860 München

15. juli: Frankfurt - Torino

16. juli: Stuttgart - Brentford

16. juli: Leipzig - Southampton

16. juli: Reading - West Ham

16. juli: Valencia - Norwich

16. juli: Roma - Portimonense

16. juli: Milan - Monaco

16. juli: Fulham - Nice

Natt til 17. juli: Chelsea - Club America

17. juli: Atlanta United - Orlando City

17. juli: New York Red Bulls - New York City

17. juli: Swedish Open-finale

17. juli: Benfica - Fulham

18. juli: Newcastle - Mainz

18. juli: Borussia Dortmund - Valencia

19. juli: RB Salzburg - Ajax

19. juli: Roma - Sporting Lisboa

20. juli: Wolverhampton - Alaves

Natt til 21. juli: Charlotte - Chelsea

Natt til 21. juli: Orlando City - Arsenal

Natt til 21. juli: Manchester City - Club America

21. juli: RB Leipzig - Liverpool

21. juli: Molde - Elfsborg

21. juli: SJK/Flora - LSK

22. juli: Borussia Dortmund - Villareal

Natt til 23. juli: Arsenal - Chelsea

23. juli: Ajax - Frankfurt

23. juli: Stuttgart - Valencia

23. juli: Reading - Brighton

23. juli: Wolverhampton - Besiktas

23. juli: Roma - Nice

Natt til 24. juli: Manchester City - Bayern München

24. juli: Blackpool - Everton

26. juli: Brighton - Brentford

27. juli: Generali Open med Casper Ruud

27. juli: Wolfsberger - AC Milan

27. juli: RB Salzburg - Liverpool

28. juli: Elsborg - Molde

28. juli: Viking - Sparta Praha

29. juli: Udinese - Chelsea

30. juli: Chelsea - Udinese

30. juli: Crystal Palace - Montpellier

30. juli: Fiorentina - Galatasaray

30. juli: Rennes - Aston Villa

30. juli: Inter - Lyon

30. juli: Finale i Generali Open

31. juli: Liverpool - Strasbourg

31. juli: DC United - Orlando City

31. juli: Marseille - AC Milan

6. august: Inter - Villareal

7. august: Coppa Italia

13. august: Oslo Wrestling Fight Night Les mer

Liverpools stjernespekkede mannskap blir også å se på VG+ Sport i sommer – med nysigneringen Darwin Núñez. De skal møte Crystal Palace 15. juli, RB Leipzig 21. juli, RB Salzburg 27. juli og Strasbourg 31. juli. Alle fire kampene får du på VGTV.

Men Haaland og Manchester City er langt fra det eneste storlaget du kan se på VG+ Sport i sommer.

I løpet av juli kan du se over 40 treningskamper med noen av Europas største lag direkte på VGTV.

Blant høydepunktene er Chelsea og Arsenal i Florida Cup, Europa League-mesterne Eintracht Frankfurt med Jens Petter Hauge og Conference League-mesterne AS Roma.

I tillegg kan du følge deler av Premier League-oppkjøringen til lag som West Ham, Southampton, Newcastle, Wolverhampton, Brentford, Crystal Palace og Fulham.

Spesielt 16. juli blir en superlørdag på VG+ Sport med hele åtte kamper.

Tennis står også på menyen i sommer.

Casper Ruud skal i aksjon i ATP250-turneringen Swedish Open fra 14. juli, samt i Generali Open senere i sommer.

Nordmannen kom som kjent til finalen i årets French Open, og den svenske ATP-turneringen blir første gang han spiller på grus siden finaletapet mot Rafael Nadal. Ruud vant turneringen i fjor.

Norske lag skal også kjempe om en plass i Europa i sommer, og både Bodø/Glimt, Viking, Lillestrøm og Molde blir å se på VG+ Sport.

Glimt skal ut i kvalifiseringen til det aller gjeveste selskapet, nemlig Champions League. De møter færøyske Klaksvik i første runde allerede onsdag 6. juli kl. 18.

Molde, Viking og LSK skal alle ut i Conference League-kvalifisering senere i juli.

Du kan også følge de norske spillerne Jakob Glesnes, Ola Kamara og Ruben Gabrielsen i MLS gjennom sommeren, mens Coppa Italia med Emil Ceide, Emil Bohinen, Kristoffer Askildsen og Morten Thorsby starter første uken i august.

Om du er interessert i bryting kan du også få med deg årets store happening i Norge, nemlig Oslo Wrestling Fight Night.

Norske Felix Baldauf skal møte amerikanske G'Angelo Hancock i kveldens main event 13. august. Premiepotten er på over 120.000 kroner.