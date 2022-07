Skjermer seg for hets i EM: – Hvordan tror du det hadde vært å se all dritten?

LANCING (VG) De norske fotballkvinnene har fått så mye kritikk og hets at flere av spillerne holder seg unna nettsteder og sosiale medier under EM.

FÅR NY SJANSE: Maria Thorisdottir og de norske fotballkvinnene trente i varmen utenfor Brighton onsdag. Fredag kan de ta seg til kvartfinale med seier mot Østerrike.

Maria Thorisdottir var ett av ofrene for nettrollene etter 0–8-tapet for England, kvinnelandslagets verste nederlag noensinne. Midtstopperen har valgt å droppe sosiale medier og internett for å skjerme seg selv under mesterskapet.

– Alt er slettet. Hvordan tror du det hadde vært å se all dritten? Da måtte du ha gravd deg enda dypere ned, sier «Thoris» til VG.

– Hva gjør det med deg?

– Alle har jo en mening, og de er ganske tøffe bak tastaturet. Det er fint å ikke se det. Jeg har god støtte i de rundt meg og vet at jeg er en god fotballspiller. Du gjør feil, det går til helsike av og til og så kommer det nye muligheter.

Manchester United-spillerens neste mulighet er Østerrike på fredag. En seier der tar laget til kvartfinalen. Da er det ikke så mange som snakker om fadesen mot England.

Caroline Graham Hansen kjører samme strategi som Thorisdottir.

– Jeg har verken sett på nyheter eller vært på sosiale medier. Da går det helt fint å leve med reaksjonene og da går det heller ikke inn på deg. Jeg har bevisst ikke lest noe særlig hele mesterskapet. Det er en god strategi som fungerer ekstra godt når det ikke går som man har håpet, fastslår «Caro».

Julie Blakstad, hun som helst ikke ønsker å spille venstreback på landslaget, fikk også høre det etter kampen mot England. Så hvordan tar hun kritikken?

– For det første så prøver man ikke å lese så veldig mye av det som er i mediene. Det er bare å skru av og ikke være så mye på mobilen. Det er overalt der. Er du på Instagram eller Facebook så er kritikken der også. Så vet man med seg selv at det vi leverte ikke var godt nok og man er skuffet over egen innsats. Det kan skje i fotball, sier 20-åringen.

Kvinnelandslaget har - siden Ada Hegerberg gjorde comeback for landslaget - fått hjelp av Halvor Lea. Han er medierådgiver for Olympiatoppen og håndterer alt av mediehenvendelser og pressekonferanser med de norske utøverne.

– Dette er kloke utøvere som tar selvstendige valg. Foran mesterskapet har vi snakket om hvordan sosiale medier og artikler i nettavisene kan påvirke dem. Det handler mest om å bevisstgjøre spillerne og gi dem innspill, slik at hver og en kan ta gode valg for seg selv. Etter en opplevelse som den vi hadde mandag, minner jeg dem på at mye av det som står skrevet på nettet og i SoMe ikke gir positiv energi, og da er anbefalingen å unngå å lese om kampen. Det som står skrevet bidrar sjelden til å komme videre etter en dårlig opplevelse.

Hans inntrykk er at spillerne blir mer og mer bevisste på å legge bort telefonen, og heller snakke sammen, spille spill, strikke eller løse kryssord.

– Hvis noen mener laget burde kalles løvene, bør det kanskje være kryssordløvene (kryssordløvinnene), sier Lea og ler.

Maria Thorisdottir innrømmer at smellen mot England var vond.

– Det har vært ganske tøft, jeg må være ærlig å si det. Det er ikke kjekt å bli ydmyket som mot England og ha en så dårlig kamp. Egenprestasjonen var veldig skuffende.

– Du er hard mot deg selv etter den kampen?

– Det tror jeg de fleste er. Vi har vært skuffet hele gjengen. Det var ikke kjekt å være utpå der og ikke få det til. Av og til så er det sånn, at du har en drittdag på jobben. Så er vi så heldige at vi har en ny kamp på fredag.

Julie Blakstad kaller det «en opplevelse som det er vanskelig å bli kvitt».

– Derfor hadde vi en dag på tirsdag hvor det var lov til å være skuffet og lei seg og bare få «skylt ut» litt. Det tror jeg var viktig for hele gruppen å få tenkt litt på litt andre ting, så virker det som vi er påskrudd i dag og ser fremover.