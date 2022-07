Stjernen tar spesielt VM-grep: – Jeg elsker å lese Bibelen

Sydney McLaughlin (22) er et av friidrettens heteste navn og gift med en NFL-stjerne. Kjendislivet har imidlertid baksider og amerikaneren advarer unge mot sosiale medier.

VM-FAVORITT: Sydney McLaughlin senker verdensrekorden på 400 meter hekk nesten hver gang hun deltar. Stjerneskuddet jakter sitt første VM-gull på hjemmebane i Eugene.

Verdensrekordholder, sponsorfavoritt og modell, amerikaneren er raskt blitt en medieyndling.

Men presset og oppmerksomheten som følger med idretten, er ikke alltid like lett å håndtere. Derfor har 22-åringen gjort et grep få andre på hennes alder tar:

Tre uker før hver konkurranse – deriblant sommerens VM – kutter hun ut Instagram og andre sosiale medier. Rett og slett fordi det gir henne angst.

McLaughlin forteller at hun ikke savner det og at hun har det bedre som menneske uten likes, kommentarer og delinger.

– Jeg må beholde sosiale medier fordi det er en del av businessen, men jeg sørger for at det ikke tar over livet mitt, forteller hun til RunnersWorld.com.

Hun advarer unge utøvere mot å bli oppslukt i den digitale verden.

– Det handler om hva du erstatter den tiden med. For meg er det lesing. Jeg elsker å lese bibelen, og tilbringe tid sammen med ektemannen og vennene mine. Det gjelder å finne en lidenskap og noe du virkelig elsker å gjøre, mener McLaughlin.

Hun er religiøs og bruker Instagram-biografien til å fortelle at «Jesus is Lord».

McLaughlin er, sammen med Karsten Warholm, spydspissen for en revolusjon på 400 meter hekk. VG har tidligere skrevet om hvordan distansen var en øvelse i krise, før det har blitt satt verdensrekorder på både herre- og kvinnesiden de siste årene.

22 år gamle McLaughlin har alene senket verdensrekorden tre ganger siden 2020. Senest under det amerikanske mesterskapet i slutten av juni, da hun senket sin egen rekord med fem hundredeler til 51,41.

Den ble satt på Hayward Field i Eugene – stedet for denne månedens friidretts-VM. McLaughlin har nå fire av tidenes fem raskeste tider på distansen, og er favoritt til vinne sitt første VM-gull foran utfordrerne Dalilah Muhammad og Femke Bol – tidenes nest og tredje raskeste kvinner på 400 meter hekk.

– Alt er mulig når jeg går ut på banen, sa McLaughlin etter rekordløpet, ifølge NBC.

– Målet er å utvikle meg videre og pushe grensene, fortsatte hun.

Juni bød på flere gledelige øyeblikk for McLaughlin, som giftet seg med den tidligere NFL-spilleren Andre Levrone Jr. i Madison i Virginia.

– Vi har ventet lenge på denne dagen, og jeg er så glad for at den endelig er her og vi kan si at vi er gift, sa hekkeløperen til People.

Ifølge treneren hennes Bob Kersee kommer McLaughlin til å satse på 400 meter flatt etter hvert, hvor målet vil være å slå den 37 år gamle verdensrekorden til Marita Koch på 47,60.

Enn så lenge er derimot fokuset på VM-gull på 400 meter hekk.

– Jeg lærer fremdeles øvelsen, og har vist progresjon gjennom årene. Det er kult å ha en faktisk løpsplan i stedet for å bare gå ut og løpe, sier hun.

Friidretts-VM arrangeres 15.-24. juli. McLaughlin løper finale på 400 meter hekk fredag 22. juli. Amalie Iuel konkurrerer også på distansen. Mesterskapet sendes på NRK.