Hovlands form: – Har advart mot dette

Viktor Hovland (24) har ikke hatt sin beste periode den siste tiden. Ekspertene mener forventningene må justeres.

FORM: Viktor Hovland har ikke vært i sin beste form på golfbanen den siste tiden.

For en og en halv uke siden misset Hovland for første gang cuten i majorsammenheng, da han falt rundt 100 plasser på andre dag av US Open og var ferdigspilt i turneringen.

På verdensrankingen har han falt fra tredje- til åttendeplass i løpet av noen måneder.

– Vi fokuserer veldig på ham når han får sånne perioder, men dette er sånt som skjer i golf. Det er som små variabler, sier ekspertkommentator i Viasat, Joakim Mikkelsen til VG.

OL: Viktor Hovland i aksjon under OL i Tokyo i fjor sommer.

Svak periode

I løpet av perioden november-mars vant Hovland tre turneringer og endte topp ti i syv. Etter dette har det gått tråere for nordmannen.

I de siste syv turneringene er 21. plass det gjeveste Hovland har å vise til, siden han endte på en niendeplass under The Players Championship i mars.

– Nå har han vært i en periode hvor det ikke har vært de toppresultatene vi har blitt vant med for Viktor sin del. Samtidig har jeg påpekt dette før, at slike perioder kommer i golf. Jeg er ikke veldig bekymret, sier Mikkelsen.

Eurosport-ekspert, Marius Thorp, deler samme oppfattelse som Mikkelsen rundt Hovlands prestasjoner den siste tiden.

– Alle har sånne perioder. Iblant er golf litt tøffere og man må jobbe litt hardere, sier han til VG.

– Har advart mot dette

Eurosport-ekspert Thorp mener at nordmenn muligens har blitt for bortskjemte med Hovlands gode prestasjoner.

– Vi har kanskje blitt for godt vant med at han alltid er der oppe. Da blir det automatisk til at man forventer at det skal fortsette. Når de svake resultatene kommer, blir man mer bekymret enn men trenger å være, mener han.

Mikkelsen på sin side sier at man må stille forventningene riktig inn mot Oslo-guttens prestasjoner.

– Å forvente mye av ham har vi all grunn til, for toppnivået er skyhøyt. Men hvis forventningen er at han skal være i toppen hele tiden, da kommer man til å bli skuffet. Jeg har advart mot dette før, sier han.

EKSPERT: Eurosports golfekspert Marius Thorp (t.h) sammen med Viktor Hovland (t.v.) i 2019.

Nye sjanser

Hovlands neste store majorturnering er The Open på legendariske St. Andrews i Skottland fra 14. til 17. juli. Mikkelsen tror Hovland har gode muligheter.

– Jeg tror det kan passe Viktor veldig bra. Han gjorde det bra i fjor, og er oppvokst i Europa, så han har spilt en del linksgolf både som junior og amatør, sier han.

Han legger samtidig til at trekning og at været kan ha mye å si.

– Jeg satser på at han får fine forhold de første dagene, sier Mikkelsen.