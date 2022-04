«Hodet i klemme»-Berges nye liv: – Noe inni meg har fortsatt lyst til å satse

LAMBERTSETER (VG) Stig-André Berge (38) priser seg lykkelig over at hans nye liv som landslagstrener er like krevende som det han hadde som bryter i verdenstoppen – frem til hans siste kamp på matta for et halvt år siden.

VENDEPUNKT: Stig-André Berge (38) gikk over i jobb som landslagstrener med mer etter bryte-VM i Oslo for et halvt år siden. Her deltar han likevel under en økt foran EM i Budapest 28. mars.

– Det virker ikke som om det er så lenge siden. Men det er godt at det er mye som skjer. Det går i ett. Da tenker jeg ikke for mye på livet jeg har hatt i 20 år. Dette er likt mitt forrige liv, sier han mens han går kveldstur med bikkja Chanelle – «en åtte år gammel sta fransk bulldog».

Tidligere samme dag: En av herrelandslagets siste treningsøkter foran EM i Budapest. Bryterne, mangeårig trener Fritz Aanes (43) og hans ferske assistent Stig-André Berge blir fulgt tett av en filmfotograf. NRK-serien «Hodet i klemme» ble en suksess. Innspillingen av sesong to er i gang. Innledningsvis holder Stig-André Berge en peptalk. Deretter får han en bryterdrakt med «Thoresen» på ryggen slengt i fanget.

Morten Thoresen (25), europamesteren fra 2020, trenger en sparringpartner.

VM i Oslo i oktober i fjor var siste gang Stig-André Berge var på matta som konkurransebryter. Deretter startet han i jobben som assisterende landslagstrener med tilhørende markedsoppgaver i Norges Bryteforbund. Nå bemerker han overfor tilstedeværende sportssjef Erik Rønstad at stillingen egentlig – med matchingen av Thoresen – består av tre jobber.

– Det var en helt riktig avgjørelse å legge opp. Noe inni meg har fortsatt lyst til å satse. Det er nerven, spenningen, rusen. Jeg kjenner så godt til den, spesielt når jeg ser gutta trene, innrømmer Stig-André Berge.

OL-bronsevinneren fra 2016 tilføyer at det føltes ekstremt bittert da Tokyo-OL 2020 ble utsatt til 2021. Det var et beinhardt år for ham. Han kjente at han ble dårligere og dårligere. For første gang på 37 år klarte ingen brytere fra Norge å kvalifisere seg for OL. Han er sikker på at to – en kvinne og en mann – ville klart det «uten» pandemien.

Fakta Fire brytere til EM i Budapest Fire menn (gresk romersk stil) bryter for Norge i EM i Budapest 28. mars til 3. april (vektklasse i parentes): Morten Thoresen (67), Håvard Jørgensen (72), , Exause Mukubu (89), Felix Baldauf (97). Grace Bullen, Per-Anders Kure og Oskar Marvik har meldt forfall til mesterskapet grunnet skader og sykdom. Les mer

– Det ble litt slapt og komfortabelt under corona. Vi var for mye alene, uten (internasjonal) sparring. Vi var bare i Norge (på grunn av smittevernrestriksjonene), forklarer han.

På spørsmål om norsk bryting tåler et OL til – det neste i Paris 2024 – uten norske brytere på matta, svarer han nei, vi kan ikke bomme igjen – det er det ingen tvil om. For å forhindre det er antall utøvere på herrelandslaget redusert til syv. De skal reise mer for å få best mulig sparring, hente utenlandske sparringpartnere til Norge og trene hardere fysisk.

– Vi er gått tilbake til «gammel» tankegang, sier Stig-André Berge.

HØR NÅ HER: Stig-André Berge instruerer Felix Baldauf, mens Oskar Marvik (t.h) ser ut til å ha moro av det.

Han mener han og Fritz Aanes representerer to ytterpunkter, med Aanes som den autoritære og han som den som kan komme dem – utøverne – litt under huden. Men de to har samme filosofi, som en hånd i en hanske, understreker han.

Under treningen sier han tvert nei til en forespørsel om hvor vidt Morten Thoresen kan være med på et utenomsportslig arrangement tre dager senere, fire dager før avreise til EM.

– Morten er veldig lik meg som type. Han er hjertebarnet mitt. Jeg vet at han har vanskelig for å si nei, på lik linje som jeg holdt på, sier han.

Avslaget er altså basert på erfaring, spesielt en fra ni år tilbake i tid. Stig-André Berge hadde ifølge eget utsagn gjort et begredelig VM, han hadde deltatt i «Best av de beste» og takket ja til invitasjoner til premierer og lignende som resultat av oppmerksomhet knyttet til TV 2-programmet.

– Det ble et oppvaskmøte i Kristiansund. Fritz og Jimmy (Lidberg, daværende landslagstrener) stilte meg til veggs. De hadde fortsatt trua på meg, men fortalte at forbundet og Olympiatoppen var i ferd med å miste den. Jeg måtte bli et nei-menneske. Jeg vil ikke at de skal gå i den fella, sier han med tanke på Morten Thoresen, Felix Baldauf og de andre landslagsbryterne.

– Rollefordeling!? Nei, det er egentlig slik det står i papirene. At jeg er hovedtrener, og så er han assistent. Så ønsker han Stig ikke å reise så mye, i og med at han akkurat har sluttet som utøver og har to små barn hjemme. Når han ikke trener selv og må trene Morten, er det han som styrer og snakker og sånn, svarer Fritz Aanes på spørsmål om rollefordelingen mellom de to.

Han mener Berge har klart overgangen fra utøver til trener etter «én trening».

Stig-André Berge må kjapt av gårde til en annen avtale etter endt økt i lokalene til Lambertseter bryteklubb. Senere skal han følge sønnen Nicklas (3,5 år) på brytetrening, før leggetid for ham og lillesøsteren Natalie (9 md.) hjemme hos Stig-André og kona Rosell Utne Berge (31) i familiens hus i Rælingen nordøst for Oslo.

De har nettopp kjøpt en hytte på Lygna, en drøy time i bil fra Rælingen. De liker å gå på ski, turer og fiske. I henhold til arbeidsavtalen med forbundet vil han få over hundre færre reisedager sammenlignet med da han var landslagsbryter. Han sier likevel at han ikke har mer tid til familien, men han prøver å være mer aktiv med familien. I motsetning til da han som aktiv bare måtte hvile for å være restituert til neste treningsøkt.

Han fikk også en vekker som sved da Nicklas – da tre, nå snart fire – etter VM sa «det er koselig at du er hjemme, jeg har fått en pappa».

Han har holdt cirka 10 betalte foredrag siden han la opp. I 2020 ble han en av tre deleiere i et firma som selger treningsutstyr. Han sier det har vært god butikk. Med hundre prosent ansettelse i forbundet, vedgår han at brytingen er blitt et godt levebrød.

Garasjen hjemme er imidlertid fortsatt utstyrt som et «gym». Han har satt seg fore å trene syv ganger i uken. Kona Rosell har, vel å merke spøkefullt, fortalt ham at hun forsvinner hvis sixpacken hans forsvinner.

«Tåsenplogen» Oskar Marvik (26) tok Norges eneste medalje i VM i oktober. På spørsmål om hvem som er «hottest» foran EM i Budapest, svarer Fritz Aanes på typisk vis:

– Vi er hot hele gjengen.

PS! To dager før han skulle i aksjon måtte Marvik trekke seg fra mesterskapet på grunn av skade. Dermed er det Baldauf og Thoresen som er medaljehåpene i mesterskapet.