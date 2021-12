Eks-verdensmester om Formel 1-løpet: – Han ville ha snudd seg i graven

DUELL: Lewis Hamilton (foran) har tatt igjen ledelsen til Max Verstappen (bak) foran Formel 1-avslutningen i Abu Dhabi til helgen. De ligger helt likt i antall poeng.

DUBAI (VG) Tidligere verdensmester Jacques Villeneuve (50) mener at Formel 1-løpet sist helg minnet mest om leiekjøring med gokart - sånn som vi gjør på ferie eller i utdrikningslag.

I et intervju med motorsport.com spør han også om Formel 1 er i ferd med å bli «et Hollywood-show?».

Til helgen er det sesongavslutning - og VM-rivalene Max Verstappen (24) og Lewis Hamilton (36) ligger nøyaktig likt i poeng foran løpet i Abu Dhabi.

I Saudi-Arabia sist helg var det stor dramatikk, og blant annet omtalt Lewis Hamilton sin rival som «den fyren er gal» på internradioen til Mercedes.

Villeneuve var selv involvert i en svært dramatisk VM-finale i 1997, da Michael Schumacher prøvde å torpedere kanadieren av banen - men Villeneuve kom seg trygt til mål som verdensmester.

– Dette var ikke Formel 1, det var leiekjøring med gokart, sier Villeneuve til motorsport.com.

– Alt var galt. Så jeg er ikke sikker på hva jeg skal si.

– Det er vanskelig å holde seg nøytral, det er vanskelig å kommentere hva som skjedde hver gang og bli oppfattet som nøytral. Du vil alltid bli oppfattet som å ta parti, fortsetter Villeneuve.

– Vil vi ha sport og god Formel 1? Eller vil vi bare ha et Hollywood-show? Hvis du vil ha et Hollywood-show, så var Saudi-Arabia fantastisk. Men er det det Formel 1 handler om, spør kanadieren, som ble verdensmester for Williams-teamet, med nylig avdøde Frank Williams som teamsjef.

– Jeg tror Frank ville ha snudd i graven hvis han så dette løpet, sier Villeneuve.

FRANK WILLIAMS: Døde den 28. november, 79 år gammel. Han var mannen bak Williams-teamet i Formel 1.

Han stusser også på hvordan løpssjefen Michael Masi gjorde avtaler med Mercedes og Red Bull underveis om hvordan startposisjonene skulle være for restarten i Saudi-Arabia.

– Det står da ingenting i reglene om noe sånt!

Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen har notert seg synspunktene til Villeneuve:

– Jeg er delvis enig med Villeneuve, men husk at han alltid setter ting på spissen. Det har vært mye stygg kjøring i Formel 1 tidligere også, og i Saudi Arabia var det tydelig at hanskene var kastet. For Formel 1-interessen er dette bra.

– Hvordan blir avslutningen til helgen?

– Jeg er helt enig med Villeneuve om at det ikke bør bli usportslig kjøring i Abu Dhabi. Jeg håper mesterskapet avgjøres på banen, og ikke hos dommerne eller i grusfella.