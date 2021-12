Pallen glapp for Bø etter durabelig spurtoppgjør

De norske herrene sviktet under fredagens sprint. Under lørdagens jaktstart så det lenge mye bedre ut for Tarjei Bø, men i et intenst spurtoppgjør ble nordmannen hakket for liten.

NESTEN: Tarjei Bø endte i spurtoppgjør om tredjeplassen på lørdagens jaktstart. Den gikk nordmannen tapende ut av.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Selv om jeg var nære, tror jeg ikke at jeg kunne gjort noe mer. «Sebbe» spesielt, er en ekstremt rask spurter. Han måtte ha uflaks for at jeg skulle klare det, sa Bø til NRK etter jaktstarten.

For etter to feilfrie skytinger var nordmannen oppe på en annenplass, og luken som var på 23 sekunder opp til Johannes Kühn før start, var nede i 15 sekunder, ble det bare nesten for nordmannen.

For på den første stående skytingen gikk det galt for Bø, som pådro seg to strafferunder.

Dermed ble det en duell mellom Quentin Fillon Maillet og Johannes Kühn om seieren på den siste skytingen. Der var førstnevnte sterkest. Kühn på sin side skjøt seg bort og andreplassen gikk til Émilien Jacquelin.

Men: Etter å ha gått tilbake til den opprinnelige oppskriften, skjøt Bø fullt hus på siste skyting og var dermed med i kampen om tredjeplassen.

Den ble avgjort etter durabelig spurtoppgjør, hvor svenske Sebastian Samuelsson var sterkest og ble dømt foran på målfoto.

– Jeg skulle gjerne hatt noen norske der oppe i dag. Litt tøft at vi kommer hit og ikke presterer helt optimalt, sa Sturla Holm Lægreid til NRK etter rennet.

Også Simon Desthieux var raskere enn Bø på oppløpet. Dermed ble en femteplass for nordmannen.

Og med svenske Samuelsson på pallen, røk sammenlagtledelsen i verdenscupen for Vetle Sjåstad Christiansen.

– Det var gøy så lenge det varte, jeg er ikke utrolig deprimert av den grunn. Jeg følte jeg fikk til et ålreit løp i dag, men fytti katta det var tett, sa Sjåstad Christiansen til NRK etter rennet.