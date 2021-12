Klæbo til topps etter turbulent uke: – Det har kostet mye

LILLEHAMMER (VG) Johannes Høsflot Klæbo (25) viste sin vante overlegenhet igjen i sprint etter sponsorbråket. At trener og morfar Kåre Høsflot var til stede betydde ekstra mye.

EGEN KLASSE: Johannes Høsflot Klæbo feirer sprintseier i verdenscupen. Bak skøyter Thomas Helland Larsen inn til andreplass foran Richard Jouve.

– Det er stas og godt å være tilbake igjen, og kjenne at kroppen er der den skal være, sier Klæbo til VG.

Farten i avslutningen til Klæbo var helt suveren. Han var ikke truet på oppløpet, og feiret seier nummer 41 i verdenscupen foran publikum, hvor også familien var på plass. Deriblant trener og morfar Kåre Høsflot som nylig fikk slag.

– At han er i stand til å være her for å se på skirenn, betyr veldig mye for ham. Han synes ikke det er så artig å se skirenn på TV når han vet hvordan det kan være på stadion. Det betyr mye at han er her. Det blir litt ekstra spesielt å vinne, sier Klæbo til VG.

Denne uken har vært turbulent for Klæbo på grunn av sponsorkonflikten.

– Jeg er godt fornøyd med at jeg klarer å skru om. Jeg har brukt mye energi og tid for å gå så fort som mulig på ski i dag. Det er det jeg blir målt på. Å klare det er en god følelse at man har kontroll på hodet sitt i viktige situasjoner og kroppen er der den skal være, sier Klæbo.

– Hvor mye har det kostet?

– Det har kostet mye selvsagt, men jeg er godt glad med at jeg kan stå her og smile etter et godt skirenn, svarer Klæbo.

Sist helg måtte Klæbo ta til takke med annenplass bak russiske Aleksandr Terentjev, hans første nederlag i sprint for en utenlandsk konkurrent på tre år.

Thomas Helland Larsen (23), som ikke er på landslag, sørget for dobbelt norsk foran Richard Jouve med karrierens første pallplass i verdenscupen. Dermed melder han seg inn i debatten om en plass i OL-troppen, hvor sprinten går i fristil.

– Det er så sykt stort å få det ut, sier Helland Larsen, som kun har en 26. og 48. plass i verdenscupen fra før.

– Helt rått, sier Team Norconsult-trener Ola Kvisle om sin elev til VG.

– Da er Thomas plutselig med i OL-kampen. Han viser han er aktuell, og det er utrolig stas, sier Kvisle.

Håvard Solås Taugbøl, Lauri Vourinen og Marcus Grate havnet utenfor pallen.

Det har stormet rundt Klæbo denne uken. Adressa avslørte at han ikke brukte logoen til Skiforbundets sponsor og rettighetshaver Viaplay på dressen sist helg.

Klæbo mener samarbeidet er problematisk for troverdigheten. Planen til Klæbo var at han skulle fortsette med protesten, men torsdag tok saken en ny vending og han gikk likevel med på å bruke logoen.

Skiforbundet og Klæbo har blitt «enige om å være uenige». Klæbo var preget under pressetreffet torsdag, og flere skieksperter mener det pågår en maktkamp mellom utøveren og forbundet.

Erik Valnes, en av de store forhåndsfavorittene, røyk ut i semifinalen. Det samme gjorde Even Northug og Finn Hågen Krogh.

– Stang ut, sier Valnes til NRK.

Haakon Skaanes, Pål Golberg og Sindre Bjørnestad Skar takket for seg i kvartfinalen. Emil Iversen gikk røk ut i sprintprolog for andre helg på rad.

På kvinnesiden vant Maja Dahlqvist foran Jessie Diggins og Tiril Udnes Weng.