Bråk etter Sagosen-overgangen: – Dårlig stemning og uro

TRONDHEIM (VG) Kolstad-overgangen skaper bølger i Kiel. Den tyske storklubben er ikke i vater etter at Sander Sagosen vraket tilbudet om forlengelse av kontrakten.

TØFF TID: Sander Sagosens Kolstad-kontrakt har ikke blitt positivt mottatt i Kiel. Her er Sagosen sammen med landslagets nye assistenttrener Jonas Wille i Trondheim.

– Det har vært dårlig stemning og uro, sier Sagosen til VG og beskriver forholdene rundt Kolstad-kontrakten fra 2023 som en «overgangssaga».

– Det har vært mer fokus på det enn på håndballen vi har spilt de tre-fire siste ukene, sier han og kaller det både klubben og mediene sin skyld foran Norges møte med Danmark i Trondheim Spektrum torsdag.

Søndag ble han presentert som Kolstad-spiller. To dager før meldte Kiel at Sagosen ikke forlenger kontrakten.

– Kiel gikk ut med en pressemelding. Men det er en intern sak mellom meg og Kiel. Alt trenger ikke å stå i pressen pr. dags dato, hevder Sagosen selv. Kiel-direktør Viktor Szilagyi sa følgende på klubbens hjemmeside:

«Vi aksepterer selvfølgelig avgjørelsen, selv om samarbeidet var planlagt for lang tid og alt stemte: Atmosfæren i og rundt laget, planen for fremtiden og også det finansielle. Men til slutt kom argumentet vi ikke kunne matche.»

Sagosen ble i tillegg corona-syk da det sto på som verst. Kiel tapte uten ham toppkampen mot Christian O’Sullivan og Magnus Gulleruds Magdeburg da han var isolert. Sist lørdag – dagen etter klubbens pressemelding – var han tilbake på banen.

Champions League-vinneren fra 2020 underpresterte fullstendig da det ble tap 25–29 for svake Lübbecke. Sagosen traff på fire av syv skudd mot nummer fire fra bunn i Bundesliga.

– Har det noen sammenheng?

– Det er klart, svarer Sagosen.

– Det har vært dårlig stemning og snakk om utenomsportslige ting. Det har tatt litt fokus, bekrefter Kiels andre norske stjerne, Harald Reinkind, til VG.

– Gir du Sagosen skylden for det som har oppstått?

– Nei, jeg «blamer» ikke ham for noen ting. Det er mange som kunne ha taklet dette på en bedre måte. Klubben har følt seg litt snurt og nok blitt litt overrasket over at alle disse ryktene om Kolstad plutselig ble til virkelighet.

VANT CHAMPIONS LEAGUE: Sander Sagosen var i sentrum for det meste da Kiel vant Champions League i desember 2020.

Men Reinkind, som har vært av Kiels aller beste spillere denne høsten, er ikke personlig overrasket over at Sagosen blir Kolstad-spiller fra sommeren 2023.

– Sander og jeg har et veldig godt forhold utenfor banen. Vi prater om mye. Jeg visste i hvert fall om dette før en del andre, sier Harald Reinkind.

Sander Sagosen synes ikke det har vært lett å si nei til verdens kanskje beste klubb. Kiel har fire Champions League-titler og har vunnet tysk liga hele 22 ganger.

– Det er klart det ikke har vært lett. Det er stort valg for meg. Men jeg må være fornøyd med livet mitt. Alt henger sammen. Jeg har vært ute i 10 år og vunnet alt jeg kan vinne. For meg så handler dette mye om å komme hjem, bygge opp noe større enn meg selv, for Trondheim, landslaget og Norge. Alt sammen, beskriver Sander Sagosen.

Nå har han mer enn halvannen sesong igjen i en klubb der hans eget fremtidsvalg har skapt uro. Men det er ifølge Sagosen ikke noe alternativ å dra hjem til Kolstad allerede etter denne sesongen.

– Så absolutt ikke. Akkurat det er ingen diskusjon. Sånn gjorde jeg det også i Paris og Aalborg, sier han og viser til at alle hans tre siste kontrakter er skrevet mer enn en sesong før de starter.

– Skaper denne saken et stort press på deg i Kiel?

– Det presset hadde også vært der om jeg hadde signert for Kiel. Det lever jeg med hver dag uansett, svarer Sagosen.

Harald Reinkind mener hele Kiel må løfte seg og legge Sagosen-saken bak seg når sesongen fortsetter mot Bergischer neste onsdag.

– Nå må vi vise at vi er voksne folk og kan skille mellom privat- og jobbrelaterte ting. Det er klart folk i klubben har blitt skuffet, men sånn er businessen. Noen kommer og noen går. Sander har ikke gjort noe galt. Kontrakten hans går til 2023 og han har tidlig sagt fra at han er ferdig i Kiel ved avtalens slutt. Det er ærlig og redelig, mener Reinkind.