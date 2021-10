Medier: Hevder Solskjær leder laget mot Tottenham

MANCHESTER (VG) Etter to døgn med spekulasjoner tyder det aller meste på at Ole Gunnar Solskjær (48) får muligheten til å beholde jobben i Manchester United.

AT THE WHEEL: Ole Gunnar Solskjær leder etter alt å dømme lørdagens kamp mot Tottenham, ifølge en rekke medier.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Reuters viser til «en rekke ikke angitte kilder» som hevder at Solskjær får en sjanse til å vise at han er rett mann til å lede laget videre. Også flere andre medier melder dette.

Ifølge den anerkjente fotballjournalisten Fabrizio Romano har styret i klubben nå tatt en avgjørelse rundt nordmannens fremtid.

– Etter det jeg forstår kommer Ole Gunnar Solskjær definitivt til å lede laget mot Tottenham på søndag, skriver Romano på Twitter.

Han hevder videre at Sir Alex Ferguson støttet ham og at nordmannen skal ha snakket med spillerne tirsdag.

VG var på plass utenfor treningsfeltet Carrington og så Ferguson og en annen United-legende, Bryan Robson, kjøre av gårde like etter hverandre.

Også tidligere Manchester United-styreformann Martin Edwards ble observert på vei bort fra AON Training Complex.

Manager Ole Gunnar Solskjær er under hardt press etter søndagens 5-0-tap for Liverpool, og flere medier har meldt at blant andre arbeidsløse Antonio Conte skal være interessert i å starte samtaler om en trenerjobb i klubben.

– Det vil nå være en overraskelse om Ole Gunnar Solskjær ikke leder laget mot Spurs, slik jeg forstår det. Klubben støtter ham og ønsker å hjelpe ham og laget med å forbedre resultatene, skriver Jamie Jackson i The Guardian.

Manchester Evening News hevder via anonyme kilder at Solskjær lever på lånt tid, men at klubben sliter med å finne en passende erstatter.

Manchester United spiller borte mot Tottenham på lørdag, før de reiser til Bergamo for å møte Atalanta i en viktig Champions League-kamp i midtuken. Deretter venter Manchester City på Old Trafford før landslagspausen.

Spekulasjonene florerte spesielt i løpet av mandagen – dagen etter det ydmykende 0–5-tapet hjemme mot Liverpool:

Lokalavisen Manchester Evening News hevdet, uten å sitere kilder, at Manchester United vurderte å sparke Solskjær.

Antonio Conte er åpen for å diskutere en managerjobb i Manchester United hvis Ole Gunnar Solskjær skulle bli sparket, meldte The Guardian , sammen med blant andre den vanligvis velinformerte Fabrizio Romano. Dette har blitt gjentatt flere ganger i løpet av tirsdagen.

Samme Romano meldte på Twitter mandag ettermiddag at Manchester United-direktøren Richard Arnold hadde kansellert alle andre avtaler mandag - for å diskutere Solskjærs skjebne.

Sky Italia meldte at Manchester United har tatt den første kontakten med Antonio Conte. Det skrev britiske Sky på sin twitterkonto . Også journalisten Alfredo Pedullà meldte at det er kontakt med Contes folk. Hverken Sky eller han viser til kilder.

Flere medier melder at spillere begynner å tvile på Solskjærs evne til å få Manchester United videre. Det er ingen konkrete kilder for disse opplysningene. Både lokalavisen Manchester Evening News og The Guardian skriver om at Solskjær har kritikere også i garderoben.

Publisert Publisert: 26. oktober 2021 19:16 Oppdatert: 26. oktober 2021 20:18