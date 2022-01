Dales OL-nedtur: – Måtte ha tid til å samle meg

STORE KONTRASTER: Johannes Dale med medaljefangsten under fjorårets VM (t.h.). Denne sesongen har så langt vært et lite mareritt for skiskytteren.

For 11 måneder siden var han en av verdens beste skiskyttere og tok både individuelt sølv og bronse i VM, men OL ser Johannes Dale (24) foran TV-skjermen – akkurat som verdenscupen ...

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Det er litt rart. Toppidretten er brutal, innrømmer Dale.

Etter åpningsrennene i Östersund – med en 23. plass som beste resultat – ble 24-åringen vraket til verdenscuprennene i Hochfilzen, Annecy-Le Grand Bornand og Oberhof. Samtidig mistet Dale muligheten til å gå seg inn i OL-diskusjonen.

Når landslagskollegene går verdenscup under prøve-VM i Oberhof i helgen, er Johannes Dale i Brezno i Slovakia for å gå IBU-cup. Det er store kontraster for 24-åringen som ble nummer fem i verdenscupen sammenlagt forrige sesong.

– De fleste toppidrettsutøvere møter skuffelser i karrieren, og nå var det min tur. Jeg skal ikke legge skjul på at jeg måtte bruke tid på å omstille hodet og klare å finne en ny giv for å orke å jobbe på igjen, sier en dønn ærlig Dale til VG etter at skuffelsen er fordøyd.

Koblet helt av

24-åringen sier det var viktig å få koblet helt av.

– Jeg tror det var lurt at jeg tok litt tid til å samle meg, for det var mye tanker. Jeg hadde en god uke hvor jeg trente, men også gjorde mye lystbetont. De gangene jeg ikke følte for det så droppet jeg treningen.

Landslagsløperen klandrer ikke skiskytterforbundet for at han bare fikk gå fire renn i sesongstarten.

– Jeg skulle gjerne ha gått flere renn, men jeg føler ikke at jeg er urettferdig behandlet. Jeg er mer skuffet over meg selv. Det jeg leverte var ikke bra nok og langt unna det jeg føler jeg kan. Når man ikke får det til helg etter helg så er det naturlig at andre får sjansen.

De som har fått sjansen og grepet den med begge hender er Sivert Bakken og Filip Fjeld Andersen. Bakken har én 6. plass og to 8.-plasser i verdenscupen denne sesongen, mens Fjeld Andersen har en «fersk» 3. plass fra sprinten i Annecy rett før jul som beste resultat. Duoen har de to siste OL-billettene.

Nå er Johannes Dale tilbake i IBU-cupen igjen etter å ha gått over 50 individuelle verdenscuprenn.

– En kamp mot meg selv

– Det er en fin arena å komme tilbake til. I verdenscupen er det vanskelig å snu en negativ trend siden det er så få dager mellom hvert renn. Å gjennomføre en heftig restart er ikke alltid like lett når du er dypt nede i det, sier Dale og beskriver prosessen som «en kamp mot meg selv».

– Nå får jeg gå skirenn og øve på det jeg skal. I et lengre perspektiv så kan det være bra. Jeg håper å komme styrket ut av det på sikt. Nå er jeg klar til å slå tilbake, og det er en deilig følelse.

– Hvordan har støtten vært fra de andre på landslaget?

– Jeg har snakket med alle og fått mange hyggelige meldinger. Det har vært fint. Det er flott at de bryr seg og at de ikke glemmer meg selv om jeg ikke er med på tur. Jeg savner frokosten med gutta og det å se de samme trynene hver dag. Jeg ser jo vanligvis mer til dem enn damen, sier Dale og ler.

Etter helgens IBU-cup i Slovakia får Dale en sjanse i verdenscupen igjen neste uke. Den norske OL-troppen står nemlig over rennene i tyske Ruhpolding for å gjennomføre nok et høydeopphold før mesterskapet.

– Nå får jeg testet meg skikkelig og får svar på om det jeg har forsøkt å endre på har fungert. Jeg gleder meg veldig til å gå i Ruhpolding. Jeg har gått der før og har gode minner derfra, sier Johannes Dale.

Fakta Disse er allerede tatt ut til OL Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø, Vetle Sjåstad Christiansen, Sturla Holm Lægreid. Bare fire løpere får gå de individuelle OL-distansene. Les mer