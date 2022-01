Kontroversene rundt Djokovic: Rensing av vann med positive tanker og vennskap med et fikentre

VERDENSENEREN: Novak Djokovic poserer med Australian Open-pokalen etter seieren i 2021.

Novak Djokovic (34) skulle jakte på sin tiende Australian Open-tittel. Nå er en av klodens mest kjente idrettsutøvere istedenfor midt i den største av mange kontroversielle – og noen spesielle – situasjoner.

Den 34 år gamle serbiske superstjernen har aldri vært redd for å gå sine egne veier for å kunne yte det lille ekstra ute på tennisbanen. Han tok sin første Grand Slam seier i nettopp Australian Open som 20-åring i 2004.

14 år senere, og med totalt 20 Grand Slam-titler i karrierekofferten, slipper han ikke inn i Australia fordi han tydeligvis ikke har vaksinepapirene i orden, og nå hersker det totalt kaos. Ha oppholder seg nå på et såkalt immigrasjonsrom i Melbourne, der han i praksis er innesperret som i et fengsel mens saken behandles.

De siste meldingene går ut på at Djokovic kan bli sendt ut av landet tidligst mandag. Australian Open-turneringen starter 17. januar og Djokovic står altså med ni titler etter at han har vunnet de tre siste årene.

– Ekstremt dedikert

– Det er blitt en skikkelig farse det her, og det er synd for både Djokovic og tennissporten, sier Eurosport-kommentator Christer Francke til VG.

– Jeg kan absolutt se begge sider av saken, selv om jeg absolutt ikke er noen vaksinemotstander. Djokovic er tilhenger av naturmetodene og en ekstremt dedikert i det han driver med. Han tror på ting mellom himmel og jord som ikke alltid er helt allment, legger Francke til.

Han understreker at Djokovic fortjener mye respekt fordi han helt opplagt har gjort mye riktig for å bli så ekstremt god.

– Det er greit å se på en del av uttalelsene hans med skepsis, men han er helt klart veldig åpen for at det er flere veier til Rom, sier Francke.

– Hvis han nå ikke får delta i Australian Open – tror du dette bråket kan føre til at han trapper ned?

– Nei. Han har vært igjennom tøffe tak tidligere, og kommet veldig sterkt tilbake. Jeg vil tro at han biter i seg dette også. Men Australian Open har vært favoritturneringen hans, og han har vært tilsynelatende veldig populær der, så dette svir nok veldig.

Her er noe av det som har skapt store overskrifter rundt Djokovic de siste årene:

«Coronaturneringen»

Det har også ført til at det har blåst kraftig rundt ham mer enn én gang. Han var tidlig ute med å uttrykke sin skepsis til å ta corona-vaksinen, men han har frem til nå ikke ønsket å gjøre det klart om han er vaksinert eller ikke.

Han og kona Jelena skal ha testet positivt på corona etter at superstjernen var med å organiserte en oppvisningsturnering sommeren 2020. Adria Summer Tour besto av oppvisningskamper i Serbia og Kroatia, men endte i en skandale da en rekke utøvere testet positivt.

Finalen mellom Andrej Rubljov og Djokovic ble aldri spilt, og i ettertid lakk det ut bilder der Djokovic og de andre spillerne festet og trente uten at de holdt avstand og fulgte anbefalte coronaregler.

Det ordinære turneringsspillet i tennis var da stanset over hele verden.

– Jeg er veldig lei meg for at turneringen har forårsaket skade. Alt som er gjort av organisatorene og meg selv har vært gjort med rent hjerte og gode intensjoner. Vi mente at turneringen fulgte alle helseprotokoller, sa Djokovic i en pressemelding.

GIFT MED UNGDOMSKJÆRESTEN: Novak Djokovic og kona Jelena avbildet på Laureus World Sports Awards i 2019.

Venn med et fikentre

I den botaniske hagen i Melbourne har Djokovic også etter eget utsagn blitt venn med et tre.

– Jeg har en venn her, et brasiliansk fikentre. Jeg liker å klatre i det og komme i kontakt med det. Det er nok min favoritting å gjøre her, sa han etter seieren i Australian Open i 2020.

To år senere slipper 34-åringen altså ikke inn i landet, og han har hisset på seg svært mange i landet og verden over fordi han angivelig har hevet seg over coronarestriksjonene som de aller fleste australierne må forholde seg til.

Et av spørsmålene nå er når han kan klatre i fikentreet igjen ...

Rensing av vann med positive tanker

Bare en måned før «corona-turneringen» skapte Djokovic bokstavelig storm av et vannglass verden over.

Han gjennomførte flere sendinger i sosiale medier, blant annet sammen med «helseguruen» Chervin Jafarieh.

I en av sendingene kom Djokovic med en teori om at menneskers energi kan endre den kjemiske sammensetningen i vann og mat med sine tanker og følelser.

YouTube: Se Djokovic’ uttalelser 54 minutter og 50 sekunder ut i denne sendingen.

– Jeg har sett mennesker, og jeg kjenner noen, som gjennom energisk transformasjon, gjennom bønnenes kraft og takknemlighetens kraft, klarer å endre den giftigste maten eller det mest forurensede vannet til det mest helbredende vannet. Vann reagerer og forskere har bevist at molekyler i vannet reagerer på følelsene våre og det som blir sagt, sa Djokovic mens Jafarieh nikket anerkjennende.

Kastet ut av US Open

Høsten 2020 ble det mer trøbbel for Djokovic, men da som følge av hendelser på banen. I åttedelsfinalen mot Pablo Carreño Busta var serberen uheldig og traff en kvinnelig linjedommer i halsen med en ball han hadde klinket av gårde i frustrasjon etter å ha misset en serve og tapt et game.

– Jeg er lei meg og tom som følge av hele denne situasjonen. Jeg har sjekket hvordan det går med linjedommeren, og takk Gud for at turneringsledelsen har fortalt meg at hun har det OK. Jeg er ekstremt lei meg for stresset jeg har påført henne, skrev en tydelig angrende Djokovic på Instagram etterpå.

– Jeg må snu dette til en lærdom for min utvikling som spiller og som menneske. Jeg beklager min oppførsel til US Open og alle rundt turneringen. Jeg er takknemlig for støtten fra teamet og familien min, og fansen som alltid har vært der med meg. Takk skal dere ha, jeg beklager la han til.

I TRØBBEL: Novak Djokovic skjønner raskt at han har dummet seg ut etter å ha truffet en linjedommer i US Open.

Gråt i flere dager etter albueoperasjon

I 2016 og 2017 hadde Djokovic store problemer med en albueskade. Han ble rådet av flere til å operere skaden, men nektet.

– For meg var operasjon min siste utvei, ikke den første og ikke den andre heller, sa han ifølge Tennis World.

Skaden førte blant annet til at han måtte trekke seg fra kvartfinalen i Wimbledon-turneringen i 2017. Til slutt måtte han under kniven, men det førte til at han fikk en voldsom skyldfølelse.

– Jeg bare gråt i to-tre dager. Hver gang jeg tenkte på hva jeg hadde gjort følte jeg at jeg hadde sviktet meg selv, sa han i et intervju med The Telegraph.

– Jeg er ikke fan av operasjoner eller medisiner. Jeg prøver å være så naturlig som mulig, og jeg tror at kroppene våre er selvlegende mekanismer. Jeg vil aldri igjen sette meg i en posisjon der jeg trenger en operasjon, la han til.

Familieyoga ved soloppgang

Djokovic gir sjelden intervjuer. Men for et par år siden fortalte han til New York Times om noen av de daglige rutinene han har med kona Jelena og parets to barn hjemme i Monaco.

– Vi står opp tidlig fordi jeg tar sønnen min til skolen. Vi lager juice på morgenen på kjøkkenet, går ut og ser på soloppgangen, så har vi vår «klemme- og syngeseanse» før vi gjennomfører litt yoga, sa Djokovic mens han lo litt av seg selv og understreket at han mente rutinene var et godt symbol på hvordan han har endret seg.

Han er ekstremt opptatt av helseriktig kost, og spiser nå bare plantebasert mat. Han har vært vegetarianer de siste fem-seks årene.